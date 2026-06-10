IPO de SpaceX: los errores que pueden pagar caro los inversores minoristas por dejarse llevar por el FOMO
Los expertos coinciden en que SpaceX tiene un enorme potencial de crecimiento, aunque advierten que su elevada valuación podría derivar en una alta volatilidad durante las primeras ruedas de cotización.
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