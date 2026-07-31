Este viernes, 31 de julio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1517 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,1%.

En la última semana, el tipo de cambio euro/dólar avanzó 1.09%, mientras que en el último año registró una variación de -0.35%, lo que indica un repunte reciente tras una leve caída anual.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica un mayor valor de la moneda, sugiriendo un fortalecimiento en el mercado.

La tendencia indica confianza en la economía local, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Este crecimiento refleja un comportamiento favorable de los inversores y una posible estabilidad en los próximos días.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar se ha situado en un 5.11%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.45%. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones, la última semana presenta un menor nivel de inestabilidad en comparación con el comportamiento anual.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.