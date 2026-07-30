Desarmar hoy una posición en dólares para comprar un instrumento en pesos y cubrirse vendiendo futuro de dólar sigue dejando un rendimiento positivo en moneda dura, entre 0,1% y 0,6% de tasa efectiva mensual, según el plazo.

“Que el rendimiento de este sintético, y de otros, se mantengan en terreno positivo viene siendo uno de los objetivos del programa económico, porque habilita por esta vía una mayor oferta en el mercado de cambios, y también una menor demanda”, advierten los analistas de la consultora LCG.

Carry trade

Con una volatilidad significativa, en los últimos días la curva pasó a estar más invertida: el tramo corto se corrió para arriba de manera pronunciada (subió desde niveles de entre 0,2%y 0,26% a entre 0,4% y 0,6%), mientras que el tramo largo se movió sólo en el margen.

“Atrás del movimiento del tramo corto está la estabilidad que mostraron los futuros en momentos en el que el dólar mayorista ajustó al alza (todo en forma muy marginal), reduciéndose la tasa de depreciación implícita”.

“Hay que aclarar que esta moderación está apalancada en una mayor presencia del Banco Central interviniendo en el mercado”, detallan.

BCRA interviene

De hecho, el interés abierto ha venido en aumento. Y, hay que recordar, que después de haberlo llevado a niveles mínimos en mayo, de u$s 193 millones, la posición del BCRA subió a u$s 492 millones en junio y en lo que va de julio habría aumentado a u$s 1490 millones. Al mismo tiempo, las tasas en pesos de corto mostraron una muy leve alza en el mercado secundario.

Desde LCG remarcan que, “por ahora, los rendimientos son todos positivos y nada despreciables en términos absolutos (sobre todo los cortos entre 5% y 7% anual), pero el atractivo del carry depende de que la cobertura con A3 siga siendo barata, algo que lo vuelve volátil”.

Expectativas

El anclaje en las expectativas cambiarias se sustenta en la oferta de dólares del agro, petróleo y minería y en la comunicación de un programa financiero bastante consistente, a pesar de que el riesgo país continúa alto.

Las menciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre el valor del dólar de $ 1800 no parece haber incidido mucho en los contratos de dólar futuro, donde la intervención por parte del Banco Central sigue siendo tan firme como activa.

Curva CER

Lo cierto es que el carry en pesos se puede hacer con la curva CER, que pasó de rendir negativo hasta el segundo trimestre de 2027 para rendir positivo desde octubre.

Así, los CER con vencimiento 2026 operan en torno a 2,2% real, el tramo medio se ubica en torno al 4%, y el tramo largo en el rango de 6% a 8,3%, según IEB.