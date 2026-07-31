El S&P Merval atraviesa 2026 con una marcada dispersión entre sus componentes. El desempeño de las acciones muestra que el mercado dejó de comprar indiscriminadamente y premia compañías con mejoras operativas, exposición exportadora o mayor capacidad.

YPF y Telecom encabezan las ganancias del año, mientras Sociedad Comercial del Plata, TGN y Supervielle concentran los mayores retrocesos.

Los analistas identifican oportunidades en energía y bancos, pero condicionan el potencial a factores como el riesgo país, el crédito, las tarifas y los resultados de 2027.

Y es que algunas acciones del Panel Líder vinculadas con la energía, las telecomunicaciones y el sistema financiero acumulan subas de dos dígitos, otras compañías registran pérdidas superiores al 14%.

YPF lidera con un avance del 46,40% en el año. Telecom Argentina ocupa el segundo lugar, con una ganancia del 22,24%, mientras que BBVA Argentina completa el podio con una mejora del 10,32%.

En el extremo opuesto aparecen Sociedad Comercial del Plata, con una caída del 24,92%; Transportadora de Gas del Norte, que retrocede 18,45%; y Grupo Supervielle, con una pérdida del 14,82%.

La diferencia entre ambos extremos supera los 70 puntos porcentuales. Sin embargo, el desempeño acumulado no determina por sí solo dónde se encuentra el potencial hacia adelante.

Los analistas consultados por El Cronista consideran que algunas de las empresas más castigadas podrían recuperarse si aparecen catalizadores macroeconómicos, regulatorios o políticos, mientras que las ganadoras deberán sostener sus resultados operativos.

Un mercado selectivo

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, señaló en diálogo con El Cronista que el comportamiento del mercado local sigue condicionado tanto por la geopolítica internacional como por el desempeño de la economía argentina.

“El mercado local muestra un comportamiento bastante selectivo, impactado por la geopolítica internacional y por el desempeño de la economía local”, explicó Ortiz.

Según la experta, el mercado premia al sector energético y a las empresas alcanzadas por la recomposición tarifaria, entre ellas las compañías de telecomunicaciones e infraestructura.

También destacó algunos bancos. En cambio, afirmó que entre los activos más castigados aparecen compañías con balances más débiles, holdings con menor visibilidad y negocios más sensibles al costo del capital.

De acuerdo con su relevamiento, los principales ganadores del año son YPF, Banco de Valores y BBVA Argentina. Ortiz también destacó el desempeño de Telecom, que registra una suba superior al 22% en los datos del panel presentado.

Pedro Moreyra, cofundador de Guardian Capital, coincidió en la relevancia que tuvo el sector energético para explicar el comportamiento del mercado.

“En lo que va de 2026, el S&P Merval muestra una marcada concentración sectorial: aproximadamente el 60% del índice está ponderado en energía, y eso explica gran parte del desempeño”, sostuvo.

Según Moreyra, el conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó el precio del petróleo durante el año y benefició directamente a las petroleras argentinas con orientación exportadora.

En su relevamiento, YPF lidera las ganancias con un 49,9%, seguida por Telecom, con un 23,1%, y Banco de Valores, con un 13,1%.

Las diferencias porcentuales respecto de la tabla del panel responden a los datos utilizados por cada fuente y a sus respectivos momentos de medición.

YPF: la gran ganadora del año

YPF encabeza con amplia diferencia el ranking de acciones del panel líder. Ortiz atribuyó su desempeño a las mejoras operativas, el aumento de las exportaciones y la evolución de los precios internacionales del petróleo.

La economista señaló que la compañía todavía conserva esos motores estructurales y destacó que, en su última presentación de resultados, informó una utilidad neta de u$s 409 millones.

Ortiz también mencionó la continuidad de las inversiones, incluida la planta vinculada con el tratamiento de gas natural licuado en Vaca Muerta, cuyo inicio fue proyectado hacia fines de este año y su puesta en marcha para 2029.

Además, resaltó el split de la acción planificado para el 4 de agosto, mediante el cual cada acción de YPFD se dividirá en diez. De acuerdo con la especialista, la operación ayudará a incrementar el volumen negociado del activo.

“Todo esto consolida a la compañía como vehículo de exportación energética, aunque no hay que dejar de lado la volatilidad internacional en el crudo”, advirtió Ortiz.

Moreyra amplió la mirada al conjunto del sector. Dentro del universo energético, destacó a Vista Energy y a las empresas vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta, entre ellas Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto.

Según el cofundador de Guardian Capital, estas compañías son “los nombres con mayor proyección estructural de largo plazo”, respaldados por el crecimiento sostenido de la producción no convencional.

Telecom y BBVA completan el podio

Telecom Argentina acumula una ganancia del 22,24% en el año. Ortiz vinculó este desempeño con la recomposición tarifaria, la eficiencia operativa y la importancia creciente de la conectividad.

También destacó el desarrollo de Personal Pay, cuyo crecimiento interanual ubicó en 28%, junto con los activos estratégicos de la empresa, como la red móvil, la fibra óptica y la cartera de clientes corporativos.

“Es una de las ganadoras, pero, debido al frente competitivo, necesita mostrar márgenes estables, algo que debemos vigilar en sus presentaciones”, afirmó.

BBVA Argentina, por su parte, registra un avance del 10,32%. Ortiz sostuvo que la desaceleración de la inflación, la baja del costo de capital y una eventual normalización del crédito podrían favorecer tanto la calidad de su cartera como sus márgenes.

La especialista también destacó el respaldo del grupo financiero global y su exposición al ciclo económico argentino. En sus palabras, BBVA se encuentra “mejor posicionado para un trade defensivo dentro del sector financiero”.

Ortiz también resaltó a Banco de Valores. Explicó que la compañía se beneficia de la mejora del mercado de capitales local, no solamente por el aumento del volumen operado, sino también por la incorporación de instrumentos, fondos y alternativas de financiamiento corporativo.

La sostenibilidad de esa tesis, según indicó, dependerá de la normalización financiera, la recuperación del crédito, el desarrollo del mercado de capitales y una reducción del riesgo país.

Las tres acciones más castigadas

Sociedad Comercial del Plata registra el peor desempeño dentro del panel analizado, con una caída del 24,92%. Ortiz vinculó el retroceso con la complejidad del holding y afirmó que su tesis de crecimiento no resulta consistente en un entorno global volátil que afecta los costos empresariales.

TGN acumula una pérdida del 18,45%. Para la economista, su comportamiento se explica por una mayor exposición al marco regulatorio y por la ausencia de catalizadores claros, a diferencia de TGS, que se encuentra más vinculada con Vaca Muerta.

Ortiz sostuvo que TGN podría registrar una recuperación si avanzara la recomposición tarifaria, pero advirtió que, mientras no aparezcan señales contundentes, el mercado continuará relegándola.

La tercera mayor caída corresponde a Grupo Supervielle, que pierde 14,82%. Ortiz afirmó que el banco presenta una sensibilidad importante a la cartera crediticia y todavía no consigue cristalizar mejoras en ese frente.

“Es percibido como un banco de menor solidez y muchísima exposición. El aumento de la mora lo impacta mucho y, para que pueda despegar, necesita que el crédito traccione más y que la mejora económica sea importante”, explicó. También señaló que, al tener un beta más elevado, los movimientos del mercado tienden a amplificarse en el precio de la acción.

¿Dónde queda potencial?

Moreyra sostuvo que Sociedad Comercial del Plata, TGN y Supervielle presentan potencial de recuperación ante un escenario macroeconómico favorable, pese a encontrarse entre las mayores caídas del año.

En el caso de los bancos, afirmó que su desempeño se encuentra altamente correlacionado con la compresión del riesgo país y con la evolución de los bonos soberanos.

Para Moreyra, las elecciones presidenciales de 2027 constituyen el principal catalizador hacia adelante. “Un resultado electoral favorable al oficialismo sería el principal catalizador para el sector”, señaló.

Dentro de los bancos, sus nombres preferidos son Grupo Financiero Galicia y Banco Macro, por su liquidez, volumen negociado y acceso mediante ADR para los inversores internacionales

Así, los especialistas ubican el valor potencial en dos grupos diferentes: compañías energéticas respaldadas por el crecimiento de Vaca Muerta y bancos que podrían beneficiarse de una reducción del riesgo país, una normalización del crédito y una mejora de la economía.

La confirmación de esas expectativas dependerá de los próximos balances, la recomposición tarifaria, el escenario internacional y el resultado electoral de 2027.