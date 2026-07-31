La cadena de cines estadounidense Showcase Cinemas está buscando comprador desde abril. La decisión nació en Estados Unidos. Allí, Paramount decidió desprenderse de su negocio de exhibición de cine.

En su complejo de Norcenter, Showcase posee un privilegio: la única sala de Imax de Buenos Aires . Y de casi de todo el país, ya que la otra está en Misiones.

Imax

Aunque el año arrancó mal para la exhibición de cines, en los últimos meses hubo una mejora. Y en el caso de Norcenter, el Imax allí ubicado agota las 320 entradas por función que tiene “La Odisea”, la exitosa película de Christopher Nolan.

En paralelo, empiezan a emergen algunos interesados en Showcase Argentina. Cinemark Hoyts , el líder del mercado local, estuvo haciendo algunas preguntas. La mexicana Cinépolis también encaró algunos contactos informales.

Aunque hay una consultora llevando adelante la operación, un tercer aspirante contactó a otro importante socio comercial de Showcase en el país, para preguntarle la magnitud del negocio.

Showcase logró colar tres de sus siete complejos entre los más visitados del país. En Rosario, alcanzó los 363.007 espectadores y es el cine más convocante del interior, y medalla de plata a nivel nacional. Norcenter, en Munro, destaca impulsado por su pantalla IMAX. Con 253.460 tickets, es el séptimo complejo más taquillero.

El cine de Belgrano sumó 219.459 espectadores. Logró una notable escalada y se metió en el “top 10″.

Los 10 cines con más espectadores del país 1 Hoyts Unicenter Cinemark Hoyts 369.373 2 Showcase Rosario Showcase 363.007 3 Cinemark Palermo Cinemark Hoyts 341.661 4 Hoyts Abasto Cinemark Hoyts 307.220 5 Cinemark Malvinas Argentinas Cinemark Hoyts 295.877 6 Cinépolis Recoleta Cinépolis 282.505 7 Showcase Norte Showcase 253.460 8 Cinemark Avellaneda Cinemark Hoyts 244.806 9 Cinépolis Avellaneda Cinépolis 231.115 10 Showcase Belgrano Showcase 219.459

“Vistiendo a la novia”

En el mundo de las fusiones y adquisiciones, se habla de la expresión “vistiendo a la novia” cuando una empresa está tratando de potenciar sus ventas y así volverse más atractiva a los ojos de un eventual comprador.

Aunque casi todas las cadenas de cine tienen agresivas promociones, la última de Showcase llamó la atención: 2 entradas al precio de una para todo aquel que se baje la aplicación.

“Hay un esfuerzo por parte de ellos”, detalla un ejecutivo de un socio comercial de la compañía. “Los competidores (Cinemark, Cinepolis) comenzaron a notarlo y vinieron las preguntas”, agregan desde esa firma, que pidió no ser identificada.

Cinemark domina el negocio local, mientras que la mexicana Cinépolis tiene también complejos fuertes y está segundo en el mercado.

La película “ La Odisea ” también ayudó. Hasta el estreno del “Hombre Araña” vino encabezando las taquillas locales. Y conseguir entradas para verla en Imax se convirtió en una “misión imposible”. Tres de sus cuatro funciones (tarde y noche) están agotadas para este fin de semana y la mayoría del próximo.

Con 671.342 espectadores, lo nuevo de Christopher Nolan es el gran éxito del invierno, traccionando masas hacia los formatos premium como Imax. Es la octava película más vista del año, replicando un fenómeno mundial (u$s 334 millones en Estados Unidos, más de u$s 700 millones en el mundo).

De todas formas, Showcase no es dueña de Imax. Ese formato es de otro dueño, que lo “licencia” a distintas cadenas de cine, pero que se reserva la propiedad del mismo.

El poder de los “tanques”

Después de un primer trimestre malo, la asistencia a los cines mejoró un poco en el acumulado de enero a julio.

Hubo 18,3 millones de espectadores entre enero y julio de 2026, lo que representa una baja del 12,3% frente a los casi 20,9 millones de tickets cortados en el mismo período de 2025, según datos de Ultracine.

NA

Pero el calendario 2026 estuvo muy marcado por la influencia del Mundial. Durante casi un mes, Argentina jugó varios partidos importantes durante los fines de semana y eso les restó oportunidades a otras alternativas de esparcimiento.

De todas formas, las vacaciones de invierno ayudaron. Se vendieron más de 3,3 millones de entradas impulsado por “tanques” como “Toy Story 5 ″ (que ya cruzó la marca de los 3,5 millones totales) y La Odisea.

El período enero-marzo 2026, que suele estar caracterizado por cine de mayor calidad (películas premiadas, nominadas al Oscar, cine de autor) mostró una caída con respecto al mismo período de 2025.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para tristeza de los cinéfilos, los “tanques” pochocleros parecen darle los ingresos a las boleterías que joyitas como “Hamnet” o “Valor Sentimental” no pudieron alcanzar.