Este viernes, la Secretaría de Energía prorrogó para agosto la bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los beneficiarios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Por su parte, fijó para la electricidad un descuento del 16,59% sobre los primeros 300 kWh mensuales de los usuarios residenciales.

La medida quedó plasmada en la Resolución 187/2026, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti y publicada en el Boletín Oficial.

Este esquema de subisdios focalizados que se puso en marcha el pasado mes de abril tiene como objetivo atacar la “demanda estacional” de energía ante la llegada del invierno.

Así lo justificó el Gobierno en los considerandos de la norma: la extensión se debe al “incremento de la demanda estacional y a los mayores requerimientos de abastecimiento”.

skynesher

La resolución también menciona a las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) como uno de los factores que presionan los costos.

Este descuento en el valor de los servicios comenzó a correr el pasado mes de mayo, mientras que en junio y julio el Gobierno prorrogó el beneficio, aunque con una suba del subsidio a la electricidad al 16,5% actual.

Quiénes acceden al beneficio

El SEF, creado por el Decreto 943/2025, alcanza a los hogares con ingresos netos por debajo de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC.

También aplica a los hogares con un integrante con:

Certificado de Vivienda del ReNaBaP;

Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas, o;

Certificado Único de Discapacidad.

En contraste, quedan afuera del beneficio los hogares con al menos un auto de hasta tres años de antigüedad, tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

Los nuevos precios mayoristas de la electricidad

La Resolución 190/2026 aprobó además la Reprogramación Trimestral de Invierno para el Mercado Eléctrico Mayorista , con los valores que regirán entre el 1° de agosto y el 31 de octubre:

Categoría POTREF ($/MW-mes) Hora Pico ($/MWh) Hora Resto ($/MWh) Hora Valle ($/MWh) PES ($/MWh) Residencial (*) 9.766.871 87.422 84.965 84.677 10.203 No residencial 9.766.871 96.153 93.450 93.133 10.203 Grandes Usuarios (GUDI) 9.766.871 109.449 106.372 106.012 10.203

Según aclara el propio anexo, a los valores residenciales ya se les aplican las bonificaciones del Decreto 943/25, es decir, el descuento del 16,59% mencionado más arriba.

En paralelo, la misma resolución actualizó a $2.508 por megavatio hora el recargo que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), vigente desde el 1° de agosto.