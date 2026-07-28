En esta noticia Una red de contención

Cuando Ana Fleba, Claudia Zelazny y Fernanda Onzari Nobua se conocieron las tres ocupaban cargos ejecutivos en importantes empresas. Las unía, desde los negocios, la transformación digital y un importante trabajo desde la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) para hacer crecer en la Argentina una forma de comprar en aquel entonces incipiente.

Ana, que hizo carrera en Unilever, llegó a ser directora Senior de Transformación Digital & eCommerce - Board Member en Unilever España y se había mudado a ese país. Fernanda, por su lado, tras trabajar en DIA se desempeñaba como advisor en Negocios Omnicanales y Transformación Digital; mientras que Claudia era directora de Ventas del Grupo Logístico Andreani.

Sin embargo, fue a principios de 2025, en una de las visitas de Fleba al país, en un encuentro extralaboral donde surgió una pregunta. “Fue una charla genuina, en confianza y nos preguntamos qué teníamos ganas de hacer, cómo seguían nuestras vidas laborales”, recuerda Ana Fleba.

Tras algunas reuniones más, las tres reconocieron la necesidad de que exista un espacio donde pudieran hablar de sus necesidades, sus búsquedas sin el filtro del papel que ocupaban en una organización. “ Queríamos un espacio para tener conversaciones vulnerables, con respeto y empatía , pero que, a la vez, nos potenciara”, cuenta la hoy CEO de esta comunidad.

Justamente así, y tras convalidarlo con muchas ejecutivas que le decían que ellas necesitaban lo mismo, nació Nébula, esa comunidad, ese espacio, esa red que estas tres ejecutivas cocrearon. Justamente, el nombre hace referencia a la nebulosa donde nacen y brillan las estrellas, pero no lo hacen solas, lo hacen en constelación.

“Leímos papers de las principales universidades, estudios e, incluso, hicimos una encuesta y resolvimos crear un espacio especial para mujeres porque son las menos representadas en posiciones de liderazgo”, detalla la ex Unilever, que aporta datos: solo el 10% de las empresas Fortune 500 tienen una mujer como CEO. El 27% de las sillas en directorios globales están ocupadas por mujeres. Menos del 3% del capital de riesgo va a startups fundadas exclusivamente por mujeres.

Claudia Zelazny, Ana Fleba y Fernanda Onzari Nobua fundadoras de Nébula A@PINTA_Foto

Sin embargo, l os equipos de liderazgo con diversidad de género tienen un 25% más de posibilidades para superar a sus competidores , y mayor retención y compromiso de los equipos.

“Un dato más -suma Fleba-: en más del 60% de los países del mundo se gradúan más mujeres que hombres. Entonces, no es falta de capacidad. Es falta de red, de visibilidad, de acceso”.

Según la cocreadora de la iniciativa, “la red es el activo que no aparece en ningún balance y que no te enseñan en ningún MBA. Pero, sin embargo, define quién asciende, quién accede a los proyectos que importan y quién se entera de las oportunidades antes de que sean públicas. Y durante décadas, las mujeres construimos nuestra red tarde, solas o directamente no la construimos”.

Tanta lectura y estudio las ayudó a poner en palabras esa crisis de liderazgo que las tres veían en el mundo laboral. “ Todas las empresas están viviendo una crisis de liderazgo, de retención y atracción de talento que hacen que los negocios no tengan los resultados que buscan. Nosotros queremos que esta red permanezca más allá de las posiciones ejecutivas que tenga cada miembro. Es una comunidad que busca la realización personal que incluye, por supuesto, la laboral”, detalla la líder del proyecto.

Una red de contención

Nébula nació con tres pilares : formación, conexión y bienestar. “Esta comunidad viene a llenar un vacío. Había una necesidad real de crear una red donde importara no solo qué hiciste, qué cargo tenés o qué lugar ocupás en tu carrera, sino también quién sos, cómo sos, qué estás buscando y cómo querés seguir creciendo. Y sin duda que integre el networking, el desarrollo profesional, el bienestar y el impulso de la marca personal, porque una líder no funciona por partes”, repite el concepto Fleba.

Así la comunidad hoy, luego de 6 meses, e stá formada por 45 socias que ocupan u ocuparon un rol de liderazgo. Y si bien es un espacio para mujeres, tiene como embajadores tanto a hombres como a mujeres para potenciar la diversidad.

Uno de los objetivos de esta red es ser federal y multisectorial y ya tienen socias de Córdoba, Santa Fe. De ahí que la membresía, además de las actividades presenciales, también las haya virtuales.

Las actividades que ofrece la red buscan ir mucho más allá del networking. Así tienen propuestas de mentoring, de talleres de tendencias e innovación; de marca personal y de desarrollo de habilidades técnicas y de liderazgo , entre otras.

La respuesta de mujeres fue tan rápida y positiva que Nébula ya está pensando en agrandarse. “En un principio creamos un espacio para mujeres en puestos seniors con más de 10 años de trayectoria, pero la realidad es que nos están pidiendo armar una comunidad para mujeres que recién empiezan a ocupar puesto de liderazgo ”, cuenta Fleba.

Así ya está en carpeta la ampliación de la comunidad con un nuevo cohort que tenga actividades por separado y algunas en común con las miembros senior.