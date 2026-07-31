El clima en la Argentina continuará con inestabilidad y se en las próximas horas arribará un frente de fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento.

Por su parte, en Buenos Aires se dará la llegada de un gran temporal, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Llega el diluvio del año con 48 horas de tormentas

Según el SMN, la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas, las cuales se extenderán durante todo el día viernes y hasta el sábado por la tarde.

Se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla. SMN

Cabe destacar que el informe del Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y caída de granizo.

Localidades afectadas por las tormentas fuertes con lluvias intensas

Buenos Aires :

Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, Jose C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Pilar, San Miguel, Tres de Febrero, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Brandsen, Cañuelas, Oeste de Magdalena, San Vicente, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro.

Qué medidas de precaución recomienda el SMN

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de recomendaciones para no correr riesgos durante este tipo de fenómenos climáticos:

La tormenta afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires.