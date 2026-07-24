Las gigantes tecnológicas ya no alcanzan: por qué cambió la estrategia de inversión y qué sectores dominan
El boom de la inteligencia artificial impulsó a las grandes tecnológicas y las convirtió en las estrellas de Wall Street. Sin embargo, cada vez más expertos advierten que concentrar todas las inversiones en este sector puede ser riesgoso y recomiendan buscar oportunidades en otras industrias.
El boom de la inteligencia artificial impulsó a las grandes tecnológicas y las convirtió en las estrellas de Wall Street. Sin embargo, cada vez más expertos advierten que concentrar todas las inversiones en este sector puede ser riesgoso y recomiendan buscar oportunidades en otras industrias.