El dólar cotiza a 17.33 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 31 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.35 pesos y un mínimo de 17.33 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un -0,87% y en el último año acumula una variación de -7,08%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó una clara tendencia bajista del Dólar, con 8 caídas y solo 2 repuntes breves, sin periodos de estabilidad.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.48%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en relación con los dos días anteriores, dado que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha estado en aumento, lo que puede ser una señal de confianza en la economía o un ajuste en el mercado.

La tendencia positiva del Dólar sugiere una posible recuperación económica o una estabilidad en la demanda de la moneda, lo que podría influir en decisiones financieras a corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.