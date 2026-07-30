El Ejército de Estados Unidos respondió al “sorpresivo” ataque con misiles balísticos lanzado por Teherán, luego de que el presidente Donald Trump prometiera propinar una “derrota” a la República Islámica.

Las fuerzas estadounidenses realizaron el miércoles por la noche una serie de ataques “intensos” de dos horas de duración, según informó el Ejército de EE.UU. Fue el primer ataque directo contra Irán en casi una semana.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, informó el miércoles por la noche que el Pentágono “ completó una intensa oleada de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de ataque con misiles [del martes] contra las fuerzas estadounidenses ” en la región.

Irán amenazó con responder y afirmó: “Con la ayuda de Dios, el agresor será castigado hoy”. Además, advirtió que dará una “respuesta severa” a los países de la región que apoyen a Estados Unidos en la ejecución de los ataques.

La nueva escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán aumenta el riesgo de una expansión del conflicto y de una guerra regional más amplia, luego de varios días de hostilidades pausadas que habían calmado a los mercados energéticos globales.

Centcom señaló que las fuerzas estadounidenses atacaron decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluidos centros de comando, instalaciones de misiles y drones, sitios costeros de vigilancia y defensa, además de capacidades marítimas.

“Los ataques tuvieron como objetivo reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, los buques comerciales y los países vecinos del Golfo”, agregó Centcom.

Antes de los ataques estadounidenses, Trump declaró a Fox News: “Vamos a darles una paliza” y “los vamos a golpear con fuerza. Van a recibir una derrota”.

Los precios del crudo Brent, el valor de referencia internacional del petróleo, bajaron un 1,2% durante las operaciones asiáticas posteriores a los ataques y se ubicaron en u$s 89,68 por barril.

Esta mañana, Egipto también informó que los incendios registrados el día anterior en dos buques de gas natural licuado (GNL) en el puerto mediterráneo de Damieta habían sido provocados por un ataque con drones.

El Cairo no acusó a ningún país ni grupo de haber realizado el ataque, al señalar que nadie había reivindicado la responsabilidad del hecho, y aseguró que se encontraba investigando el incidente.

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron el martes ataques contra milicias respaldadas por Irán en Irak, en respuesta a tres días de ataques con drones iraníes contra objetivos militares estadounidenses y la infraestructura saudí, en hechos separados del ataque con misiles balísticos.

Estados Unidos retomó los ataques contra Irán luego de varios días de calma. Trump aseguró que le darán una "paliza" y que las acciones militares estadounidenses son una respuesta defensiva en contra de los iraníes. Fuente: EPA/AFP POOL SAUL LOEB / POOL

En el Salón Oval de la Casa Blanca el miércoles, Trump afirmó que las fuerzas de Teherán habían lanzado cinco misiles contra posiciones estadounidenses y describió el ataque como una “sorpresa”.

La Guardia Revolucionaria Islámica de

Irán afirmó que su fuerza aeroespacial había apuntado contra una base aérea estadounidense y el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos.

Centcom informó que interceptó todos los misiles.

“Es nuestro turno de atacarlos. Ellos saben que viene”, afirmó Trump ayer. A pesar de las interceptaciones, “igualmente dispararon”, agregó. “Ahora es nuestro turno, y veremos si en algún momento llegamos a un acuerdo. Pero vamos a golpearlos muy fuerte”.