Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 31 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.116,65 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -3.11% y en el último año acumuló una caída de -15.79%, indicando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.25%, superando la volatilidad anual del 13.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar tuvo un sesgo bajista: siete caídas y tres alzas, sin jornadas estables; los repuntes intermitentes no evitaron que cerrara a la baja con dos descensos consecutivos.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en los últimos días. Este aumento sugiere una mayor demanda por la moneda, lo que podría indicar confianza en la economía local.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén registradas (DIAN o Superintendencia Financiera), compara la TRM del día y exige comprobante.

Evita operar en efectivo con desconocidos; usa transferencias y apps oficiales, verifica identidad y cumple los requisitos de soporte o reporte para montos altos.