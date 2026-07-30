La Ciudad de Buenos anunció que reformuló la megaobra del Autódromo para recibir al MotoGP y que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina.

Según el gobierno de Jorge Macri, la modernización integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza a ritmo acelerado , mientras crece la confianza del gobierno porteño para lograr el retorno de la Fórmula 1 a Buenos Aires, una meta que ganó impulso tras el éxito del Colapinto Road Show hace apenas meses.

Los cambios en el plan de obras ya empiezan a notarse en la futura pista y en la extensión de la horquilla final , en el sector previo a la recta principal. El nuevo diseño es el que pide la Fórmula 1.

Según fuentes de la Ciudad, ya está completa el 60% de la obra . Así, se podrá correr el MotoGP el año que viene.

" Vamos a poner al Autódromo a la par de los grandes circuitos del mundo" , afirmó en este sentido el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Esto nos permitirá no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño cada vez más cerca”, agregó.

Cómo es la megaobra del Autródromo que busca traer la Fórmula 1 a la Argentina

El funcionario también enfatizó que estas inversiones posicionan a Buenos Aires como ciudad atractiva ante los ojos del mundo , razón por la cual obtuvieron la designación de Capital Mundial del Deporte en 2027.

Cómo es la megaobra el Autródromo porteño

Una vez finalizada la renovación, el recinto tendrá capacidad para recibir 150.000 personas por día . En la recta principal, los autos alcanzarán velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.

Las obras están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA). Las mismas empezaron en enero de este año y se espera que terminen cerca de fin de año.

El desarrollo del proyecto fue impulsado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto a la empresa alemana Tilke Engineers & Architects, firma especializada en diseño y modernización de autódromos con cumplimiento de normativas FIA a nivel global.

La novedad del proyecto es la extensión del circuito sobre el espacio actual del kartódromo . La nueva horquilla permitirá adaptar el trazado a las regulaciones de la Federación Internacional de Automovilismo para Fórmula 1.

Por su parte, el kartódromo será reubicado en otro sector del predio, con un nuevo circuito homologado internacionalmente.

“Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro”, dijo el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

Cómo avanzan las obras del Autódromo

Según informaron de GCBA, ya empezó el desmantelamiento y demolición de la tribuna de la antigua horquilla y se avanza con el desarme de las instalaciones del kartódromo, que será trasladado a otro sector del predio, donde se construirá un nuevo circuito con homologación internacional.

Para garantizar la continuidad de la actividad deportiva durante la etapa de transición, la Ciudad desarrollará un kartódromo provisorio.

Respecto a la pista, en el terreno ya comenzó a tomar forma la instalación de los típicos pianos de hormigón que demarcan los bordes del trazado.

A la vez, hay sectores donde ya se puede apreciar el asfalto: parte de las pruebas que deben hacerse en las instancias previas, de cara a la construcción de la capa de rodamiento definitiva.

En paralelo, continúa el movimiento de suelos y preparación de las calles de servicio y shortcut –el atajo interno que une dos sectores de la pista–, mientras otros equipos trabajan en el armado, encofrado y hormigonado de los muros de contención.

También siguen expandiéndose las tareas de zanjeo y colocación de conductos pluviales, para garantizar una adecuada respuesta hidráulica ante lluvias intensas.

Y a la altura de la curva 1, ya es notoria la construcción de un túnel bajo la pista, que permitirá vincular el acceso desde la avenida Roca con la zona de paddock de una manera segura y directa. Allí, ya se completó el hormigonado de la losa del techo del túnel, que será apto para tránsito pesado.

En cuanto al área de paddock, se da continuidad a las tareas de desagües cloacales, zanjeo y tendido de caños para la provisión de servicios públicos y comunicaciones.

En tanto,el edificio de boxes continúa ganando altura gracias al montaje de vigas y losas prefabricadas, donde ya empezó el armado de los tabiques de escalera.

En el edificio del Race Control se trabaja en la caja del ascensor y ya se ejecutan las obras de albañilería, revoques y colocación de aberturas, además de instalación de conductos de aire acondicionado y canalizaciones eléctricas.

Cómo será el circuito para el MotoGP y la Fórmula 1: medidas que cumplen estándares mundiales

La nueva configuración del circuito para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas.

En tanto, la variante para Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas.

En ambos casos, la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 metros en la recta principal y a 18 metros en la curva 1.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del Automóvil (FIA) y de Motociclismo (FIM).

También se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito y se incorporará tecnología de punta, incluyéndose nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas para ambas categorías.

El efecto Colapinto en la agenda política

El masivo Colapinto Road Show reunió más de 600.000 personas en las principales avenidas de la Ciudad hace poco tiempo. El evento visibilizó la pasión porteña por el automovilismo y funcionó como catalizador político para priorizar la inversión en infraestructura.

Jorge Macri destacó que “esto demuestra el potencial que tenemos”. El funcionario expresó su deseo de que la Fórmula 1 vuelva, antes de llegar a los 30 años de ausencia.

La última carrera en Buenos Aires fue en 1998. Desde entonces, la categoría no regresó al país.