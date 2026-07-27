NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JULIO 27 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

En esta noticia Las tres áreas donde Argentina puede crecer, según Georgieva

En la conferencia de prensa brindada este lunes por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su primera visita a la Argentina, la búlgara se explayó sobre la economía argentina y señaló los desafíos que aún debe encarar la gestión de Javier Milei para consolidar el crecimiento del PBI.

En la conferencia de prensa que brindó junto al ministro Luis Caputo analizó los sectores “fuertes” y los que aún tienen margen de mejora y destacó tres puntos clave para trabajar.

Las definiciones se dan en el marco de la gira de dos días de la directora del FMI en el país, que también incluye una recorrida por Vaca Muerta y un encuentro con Milei en Casa Rosada este mismo lunes.

Las tres áreas donde Argentina puede crecer, según Georgieva

Al analizar la marcha de la economía argentina, Kristalina Georgieva señaló que el fuerte desempeño de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura ya está arraigado en la mejora de la confianza hacia el país.

El desafío, dijo, pasa por otro lado: “Es más difícil quizás elevar la economía en sectores como por ejemplo el de la construcción, el de los servicios, logística”. Y remarcó que ahí es donde el Gobierno debería dirigir sus reformas y su capacidad fiscal limitada.

Sobre esa base, planteó tres áreas donde el país puede avanzar más.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES JULIO 27 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. FOTO NA ARCHIVO G20

La primera pasa por el crédito bancario. Georgieva reconoció que algunos bancos argentinos acumularon préstamos en mora más altos, pero dijo que “hay formas de gestionarlo” y que existe “voluntad de abordarlo ya” para que se puedan usar mejor los recursos financieros del sistema.

La segunda es la ampliación del mercado de capitales, donde dio un ejemplo puntual: las hipotecas. “No existen prácticamente” en el país, dijo, pero las presentó como una herramienta para reactivar la construcción y sumar consumidores a la economía formal.

En la misma línea, pidió acelerar la inversión en infraestructura, con la construcción y mejora de caminos como prioridad para conectar mejor la economía y destrabar un sector que calificó de estancado.

La tercera, que definió como “totalmente crítica”, es seguir bajando la burocracia. En este sentido, Georgieva felicitó al Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, quien integra el grupo de asesoramiento del FMI sobre crecimiento y emprendedurismo, y contó que en un encuentro reciente en Washington repasaron con esa cartera los obstáculos que enfrentan las empresas argentinas desde hace años.

Finalmente, la titular del organismo puso la mira en las PyMEs, por su rol como principales generadoras de empleo. Remarcó que el desempleo argentino está por debajo del 8%, pero que buena parte de esa mano de obra trabaja en la informalidad, y calificó a la reforma laboral impulsada por el Gobierno como “una parte muy sana” para revertir esa dinámica.

La visita se da en la antesala de la tercera revisión del programa con la Argentina, prevista para septiembre, de la que depende un desembolso de u$s 850 millones.