Los bonos soberanos en dólares comenzaron a operar en verde y con un buen empuje en las operaciones automáticas y previas a la apertura de mercado, consecuencia de la mejora de la nota de la deuda soberana argentina que aplicó ayer la calificadora Standard & Poor’s.

Los bonos globales, sobre todo los más largos, trepaban hasta 3,6 % y con un piso de 1,6% en el arranque de las operaciones, mientras que el riesgo país se mantenía en 503 puntos, el nivel que alcanzó ayer.

Standard & Poor’s Ratings mejoró ayer la nota de la deuda soberana argentina a B- desde CCC+.

No obstante los ADR de empresas argentinas cayeron hasta 3,2% en Wall Street, lideradas por Mercado Libre y Loma Negra. Del otro lado, Transportadora de Gas del Sur fue la que más subió, con una ganancia de 2,9 por ciento.

En la plaza local, el Merval operó en verde, en gran medida por el retroceso del dólar. Así, avanzó 0,7% y cerró a u$s 2090.

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