La forma en que utilizamos nuestros dispositivos móviles ha cambiado radicalmente. Cada vez más usuarios buscan teléfonos que no solo cumplan con funciones básicas, sino que también ofrezcan una experiencia visual placentera y cómoda para actividades cotidianas como leer, estudiar o ver series.

Este cambio de mentalidad responde a las crecientes exigencias de un público que pasa horas frente a su pantalla, ya sea por trabajo o entretenimiento. Tener un smartphone que cuide nuestra vista puede hacer una gran diferencia en el día a día.

Una solución innovadora en el mercado

En este contexto, surge un nuevo modelo que promete atender estas necesidades: el TCL 70 NXTPAPER PRO. Este dispositivo se presenta como una solución ideal para quienes valoran el cuidado de su vista, ya que incorpora la tecnología NXTPAPER. Esta innovadora pantalla, diseñada para reducir la fatiga ocular, es perfecta para largas sesiones de lectura o visualización de contenido.

Foto: TCL

Además de su enfoque en la salud visual, este celular ofrece características sobresalientes que facilitan el uso diario. Con 8 GB de RAM, que puede expandirse virtualmente hasta 16 GB, el TCL 70 NXTPAPER PRO permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin demoras.

También ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB. En cuanto a la calidad fotográfica, está equipado con una cámara principal de 50 MP, una macro de 8 MP y una frontal de 32 MP, el dispositivo facilita la captura de imágenes con colores equilibrados y detalles optimizados, gracias a funciones de inteligencia artificial.

Otro aspecto relevante es la conectividad; el TCL 70 NXTPAPER PRO incluye capacidad de pagos mediante NFC, reflejando una tendencia creciente hacia la comodidad en las transacciones diarias.

Una opción atractiva para el público argentino

Este nuevo dispositivo no solo se destaca por su rendimiento, sino que también por su precio, ya que puede conseguirse a $699.999 y $759.999, según la capacidad de memoria, en color Stellar Blue.