México cuenta con capacidad suficiente en el mercado de reaseguro para acompañar los nuevos proyectos energéticos que se desarrollen en el país, aunque el reto será generar condiciones que hagan atractivas estas inversiones frente a otros mercados internacionales, afirmó Eduardo Xhemalce, director ejecutivo de Suscripción de Patria Re.

“Capacidad de reaseguro hay más que suficiente para servir ese plan de energía”, señaló durante un seminario de Reaseguradora Patria.

El directivo explicó que actualmente existe una amplia disponibilidad de capital para cubrir riesgos de gran escala, por lo que México no enfrentaría, en principio, un problema de capacidad de reaseguro.

Sin embargo, el país tendrá que competir por ese capital con otros mercados y proyectos de mayor tamaño. Como ejemplo, Xhemalce mencionó los centros de datos en Estados Unidos, para los cuales existen capacidades de reaseguro de miles de millones de dólares para una sola ubicación.

Por ello, el reto estará en qué tan atractivo resulte México para los reaseguradores, además de la calidad con la que sean estructurados y suscritos los proyectos y las condiciones que existan para que las compañías puedan participar.

CFE redujo espacio para aseguradoras privadas

En México, otro factor relevante es la transformación que ha tenido la participación de las compañías privadas en el aseguramiento del sector energético.

Xhemalce explicó que el crecimiento de la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la concentración de riesgos en la empresa estatal redujeron el espacio que anteriormente tenían las aseguradoras privadas para cubrir plantas e infraestructura energética.

Esto también pudo provocar una pérdida de experiencia en la suscripción de riesgos energéticos entre las compañías privadas, al dejar de atender durante algunos años una parte importante de estos proyectos.

No obstante, un nuevo impulso a la inversión privada podría generar nuevamente apetito entre aseguradoras y reaseguradoras para cubrir estos riesgos.

El principal reto será que exista certidumbre sobre las condiciones del mercado energético mexicano, debido a que cambios en la estrategia del sector podrían desalentar nuevamente la participación de capital privado.

“Hay suficiente capacidad y también interés del sector”, sostuvo el directivo , aunque advirtió que las compañías podrían tener cautela para regresar si consideran que existe riesgo de cambios abruptos en las condiciones del mercado.

Reaseguro compite por atraer capital

Más allá de la energía, uno de los factores que actualmente condicionan al mercado de reaseguro es la competencia por el capital.

Xhemalce explicó que existe capital que entra y sale del sector dependiendo de las condiciones del mercado. Cuando las tasas de reaseguro resultan atractivas, pueden llegar nuevos recursos, incluso de fondos de inversión; sin embargo, cuando otros instrumentos ofrecen mejores rendimientos, ese capital puede dirigirse hacia otras alternativas.

Las tasas de interés son uno de los factores que pueden modificar esta dinámica. Si resulta más atractivo mantener el dinero en un banco que exponerlo al mercado de reaseguro, parte del capital puede permanecer fuera del sector.

Este movimiento también influye en los precios. Una mayor entrada de capital genera más oferta de capacidad para cubrir riesgos y puede presionar las tarifas a la baja, mientras que una salida de recursos puede endurecer las condiciones del mercado.

Los ciclos también marcan las tarifas

El mercado de reaseguro opera además bajo ciclos determinados por las pérdidas que registra el sector. Después de eventos de gran magnitud, como huracanes o terremotos, las compañías pueden incrementar sus precios para recuperar las pérdidas, lo que genera periodos de endurecimiento del mercado.

Estos ciclos no dependen únicamente de catástrofes naturales. Las crisis financieras también pueden generar pérdidas relevantes para aseguradoras y reaseguradoras debido a la caída en el valor de sus inversiones.

Por ello, las condiciones del mercado financiero, las tasas de interés y la disponibilidad de capital pueden terminar influyendo en el precio y capacidad del reaseguro.

Otro riesgo que las compañías deben considerar es la posibilidad de que un mismo evento genere pérdidas en distintas líneas de negocio al mismo tiempo. Xhemalce puso como ejemplo el huracán Otis, que además de afectar inmuebles, generó daños en embarcaciones y pérdidas humanas.

Ante este tipo de escenarios, Patria Re trabaja con aseguradoras en modelos de estrés para identificar posibles acumulaciones de riesgos y determinar si cuentan con niveles adecuados de protección.

La compañía también utiliza su experiencia internacional para compartir buenas prácticas de otros mercados con sus clientes en América Latina, con el objetivo de fortalecer la gestión de riesgos y mejorar la protección de las aseguradoras.