En 2024, Nvidia alcanzó por primera vez el primer puesto por capitalización bursátil y marcó un punto de inflexión en Wall Street. Desde entonces, el impulso de la inteligencia artificial aceleró el crecimiento de las grandes tecnológicas, que consolidaron su dominio sobre el mercado.

Hoy, las firmas que lideran ese listado concentran las mayores valuaciones bursátiles del planeta y siguen siendo las favoritas de los analistas para invertir a largo plazo por su liderazgo en inteligencia artificial, computación en la nube y servicios digitales.

Cuáles son las cinco empresas más valiosas del mundo

El ranking de las compañías con mayor capitalización bursátil está dominado por gigantes tecnológicos que marcaron el rumbo de la economía digital y, más recientemente, de la inteligencia artificial.

Nvidia: u$s 4,77 billones

Nvidia es hoy la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de u$s 4,77 billones. La compañía con sede en California se convirtió en el principal proveedor de procesadores para inteligencia artificial y sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) son el componente clave para entrenar los grandes modelos de lenguaje utilizados por las principales empresas tecnológicas.

Apple: u$s 4,56 billones

En el segundo puesto aparece Apple, con un valor de mercado de u$s 4,56 billones. Además de su negocio de iPhone, iPad y computadoras Mac, la empresa fortaleció sus ingresos a través de servicios como App Store, Apple Music e iCloud, lo que le permitió sostener un crecimiento constante.

Alphabet (Google): u$s 4,44 billones

Completa el podio Alphabet, la empresa matriz de Google, con una capitalización de u$s 4,44 billones. La compañía expandió su negocio más allá del buscador y hoy tiene presencia en publicidad digital, computación en la nube, inteligencia artificial, teléfonos inteligentes y vehículos autónomos.

Microsoft: u$s 2,89 billones

Microsoft ocupa el cuarto lugar con una valuación de u$s 2,89 billones. La empresa dejó de depender exclusivamente del software tradicional y encontró nuevos motores de crecimiento en Azure, su plataforma de computación en la nube, y en su inversión estratégica en OpenAI, desarrolladora de ChatGPT.

Amazon: u$s 2,65 billones

El quinto puesto corresponde a Amazon, cuya capitalización alcanza los u$s 2,65 billones. Aunque nació como una librería online, hoy gran parte de su valor proviene de Amazon Web Services (AWS), el mayor proveedor mundial de servicios en la nube. El comercio electrónico, la logística y Prime Video completan su ecosistema de negocios.

Cómo Nvidia alcanzó el podio y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo

El ascenso de Nvidia comenzó a acelerarse durante el boom de la inteligencia artificial. En junio de 2024, la compañía superó por primera vez a Microsoft y Apple al alcanzar una capitalización bursátil de u$s 3,34 billones, frente a los u$s 3,32 billones y u$s 3,29 billones de sus competidores, respectivamente.

El crecimiento continuó durante 2025, cuando Nvidia se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los u$s 4 billones de valor de mercado.

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El principal motor detrás de este avance fue la creciente demanda de chips especializados para inteligencia artificial. Las GPU desarrolladas por la empresa se transformaron en una pieza indispensable para entrenar modelos de lenguaje y ejecutar aplicaciones de IA, lo que impulsó un fuerte incremento en sus ingresos y en el interés de los inversores.

Cuál es la empresa más valiosa de América Latina

El liderazgo regional también cambió de manos en los últimos meses. Hasta fines de 2025, Mercado Libre encabezaba el ranking de las empresas latinoamericanas más valiosas que cotizan en Wall Street, con una capitalización cercana a u$s 102.000 millones.

Sin embargo, el repunte del precio del petróleo y el renovado interés de los inversores por las compañías vinculadas a las materias primas impulsaron a Petrobras, que alcanzó una capitalización superior a u$s 102.700 millones y pasó a ocupar el primer lugar entre las empresas más valiosas de América Latina.

Actualmente, Mercado Libre registra una capitalización de mercado de u$s 91.940 millones, lo que la ubica en el segundo puesto del ranking regional.