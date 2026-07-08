Las 5 gigantes de Wall Street más valiosas del mundo que destronaron a Meta y son la apuesta del mercado
Impulsadas por el auge de la inteligencia artificial, estas compañías concentran las mayores capitalizaciones bursátiles del planeta y siguen siendo las favoritas de los analistas para apostar al largo plazo. Cómo quedó el ranking.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 8 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.