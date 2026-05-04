La MacBook Neo es una laptop de entrada de gama más reciente de Apple, anunciada oficialmente a comienzos de marzo de 2026. Desde entonces, el equipo generó una expectativa inusual para un producto de estas características: analistas de la industria la describieron como una “sensación” que sacudió el mercado de laptops accesibles, compitiendo de frente con Chromebooks y notebooks con Windows. Ahora, ese entusiasmo llega a la Argentina. MacStation, Premium Reseller de Apple en el país, confirmó la disponibilidad local de la MacBook Neo a partir del 30 de abril, tanto en sus tiendas físicas como en su tienda online. Con un diseño de aluminio elegante y resistente, la MacBook Neo viene en cuatro colores: rosa rubor, índigo, amarillo cítrico y plata. La pantalla es una Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2408 x 1506 píxeles, 500 nits de brillo y compatibilidad con mil millones de colores. Y pesa solo 1,23 Kg. El corazón del equipo es el chip Apple A18 Pro, el mismo procesador que lleva el iPhone 16 Pro. Gracias a esa potencia, la MacBook Neo es, según Apple, hasta un 50% más rápida en tareas cotidianas como navegar por internet, y hasta tres veces más veloz al ejecutar cargas de trabajo con inteligencia artificial en el dispositivo, comparada con una PC con el procesador Intel Core Ultra 5 más reciente y sistema Windows. Debido a que el A18 Pro es un chip de bajo consumo, la MacBook Neo opera con refrigeración pasiva y sin ventilador, por lo que funciona en silencio absoluto. La batería, por su parte, permite trabajar hasta 16 horas sin necesidad de cargar el equipo. En materia de conectividad, el equipo cuenta con dos puertos USB-C —uno con velocidad USB 3 y otro con USB 2—, un conector de auriculares de 3,5 mm, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6. La cámara es una FaceTime HD de 1080p y el sistema de audio incluye parlantes laterales con soporte para Audio Espacial y Dolby Atmos. El secreto del boom de la MacBook Neo es simple: su principal atractivo radica en ofrecer una construcción premium a un precio accesible. Con un precio inicial de 599 dólares en Estados Unidos, la MacBook Neo es la laptop de Apple más accesible hasta el momento, con una combinación de calidad y valor muy interesante. Esa propuesta resonó de inmediato en el mercado global. La demanda fue tan elevada que generó problemas de abastecimiento: hacia fines de abril, los tiempos de envío ya acumulaban demoras de entre dos y tres semanas. No es un equipo sin concesiones. Para sostener ese precio, Apple resignó algunas características presentes en modelos más caros: no hay soporte Thunderbolt, uno de los puertos USB-C opera a velocidad USB 2.0 y la pantalla no incluye True Tone (ajuste automático de temperatura de color según la luz ambiental). El teclado tampoco tiene retroiluminación, detalle que distingue a esta Mac de cualquier otra en el catálogo actual de Apple. Aun así, el consenso es que el balance precio-prestaciones es difícil de igualar en este segmento. MacStation ofrece dos configuraciones, ambas en color plata, con los siguientes valores: Desde la empresa destacaron que el equipo es ideal tanto para usuarios profesionales como para quienes buscan potencia y portabilidad en su día a día. Por otra parte, la compañía también anunció la disponibilidad del iPhone 17e en color negro con 256 GB, a un precio de $1.649.990, con financiación en hasta tres cuotas sin interés.