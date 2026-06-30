Mercado Libre (MELI) vuelve a posicionarse entre las acciones favoritas de los analistas. Aunque su cotización retrocedió durante el último año, el consenso del mercado estima que podría trepar más de un 60% en dólares en los próximos meses.

La compañía fundada por Marcos Galperin, que cotiza en el Nasdaq y puede comprarse desde Argentina mediante Cedears, sigue siendo la empresa tecnológica más valiosa de América Latina gracias al crecimiento de su ecosistema de comercio electrónico, logística y servicios financieros.

Para los especialistas, el avance de Mercado Pago, la expansión regional y el sólido crecimiento de sus ingresos mantienen intactas las perspectivas positivas para la compañía.

¿Por qué los analistas recomiendan invertir en Mercado Libre?

Mercado Libre nació en 1999 como una plataforma de comercio electrónico y, con el paso de los años, se transformó en un ecosistema digital que integra marketplace, logística, pagos, créditos y servicios financieros. Actualmente opera en 18 países y es líder en comercio electrónico y pagos digitales en América Latina.

Para Nahuel Bernués, economista, magíster en Finanzas y CEO de Quaestus Advisory, esa diversificación explica gran parte del atractivo de la compañía. “Mercado Libre construyó un ecosistema completo que toca la vida cotidiana de millones de latinoamericanos. Eso genera una percepción de innovación, cercanía y confiabilidad que la posiciona como líder . No es solo una empresa de infraestructura para el consumo, es una tecnológica”, explicó.

Además, destacó que “se diferencia por su trayectoria de crecimiento sostenido y un management consistente con Marcos Galperin al frente”. En ese sentido, resumió la tesis de inversión en una frase: “Mercado Libre es una historia de crecimiento acelerado, con fintech como motor”.

Actualmente, la empresa tiene una capitalización bursátil cercana a los u$s 85.300 millones, alrededor de 50,7 millones de acciones en circulación y registró ingresos por más de u$s 31.800 millones en los últimos 12 meses.

Cuánto puede subir la acción de Mercado Libre

Las acciones de Mercado Libre cotizan actualmente cerca de los u$s 1.683 en el Nasdaq.

Trading View

En el primer trimestre de 2026, la compañía registró ingresos por u$s 8.845 millones, un crecimiento interanual cercano al 49%, el mayor de los últimos años. Sin embargo, el mercado castigó la acción porque la rentabilidad fue menor a la esperada debido a la fuerte inversión para sostener su expansión.

Pese a la reciente corrección, las perspectivas para la acción siguen siendo positivas. Según el consenso de analistas recopilado por TradingView, el precio objetivo más optimista para Mercado Libre es de u$s 2.800, lo que implica un potencial de suba del 66,2% respecto de la cotización actual. En tanto, el precio objetivo promedio se ubica en u$s 2.244, equivalente a un crecimiento del 33,2%.

Los riesgos de invertir en Mercado Libre

Bernués señaló que Mercado Libre continúa siendo una empresa de crecimiento y, como tal, presenta una volatilidad superior a la de compañías más maduras. “MELI genera la mayoría de sus ingresos en Brasil y México y tiene riesgo del tipo growth. Entonces, si la tasa de crecimiento afloja, el mercado castiga la acción fuerte o, al contrario, si la tasa de crecimiento sube, el precio suele reaccionar con fuerza”, explicó.

Además, el especialista agregó: “MELI no está ‘barata’ en cuanto a cantidad de veces que su precio cotiza sobre ganancias, aunque está aproximadamente un 40% por debajo de su máximo histórico”.

Cómo invertir en Mercado Libre desde Argentina

Las acciones de Mercado Libre cotizan en el Nasdaq bajo el ticker MELI, pero los inversores argentinos no necesitan abrir una cuenta en Estados Unidos para invertir en la compañía.

“Mercado Libre salió a cotizar en las bolsas de Estados Unidos (Nasdaq), por lo que se accede fácilmente desde Argentina vía Cedears (certificados de depósito que replican el movimiento de la acción en el exterior) a través de cualquier bróker local”, explicó Bernués.

Los Cedears permiten comprar en pesos certificados que representan acciones que cotizan en el exterior. Su precio refleja tanto la evolución del papel en Wall Street como las variaciones del tipo de cambio financiero, por lo que también funcionan como una cobertura frente a movimientos del dólar.