El Cedear argentino que podría trepar más de un 60% en dólares: por qué los analistas lo recomiendan
Mercado Libre sigue siendo una de las acciones favoritas de los especialistas por el crecimiento de su negocio fintech y las perspectivas de recuperación de su cotización. Qué potencial de suba le ven y cómo invertir mediante Cedears.
Detrás de las marcas reconocidas en todo el mundo, existe un entramado de empresas que dominaron Wall Street, pero errores estratégicos, cambios tecnológicos y nuevos competidores las llevaron a perder negocios multimillonarios y gran parte de su liderazgo.