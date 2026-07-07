Argentina empezó la semana con una ola polar que trajo temperaturas bajo cero en diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por dos días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la noche del martes en la provincia de Tierra del Fuego.

Generado con IA.

La provincia registrará una baja de temperatura a -1° y lluvias con posibilidad de nevada que estarán presentes durante el miércoles y jueves de esta semana.

Además, otras regiones afectadas serán Neuquén y Río Negro, las cuales se verán envueltas bajo un sistema de tormentas hasta la madrugada del jueves.

Las lluvias serán constantes y la intensa ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve. Las temperaturas oscilarán entre los -1° y 14°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La madrugada estuvo marcada por los últimos chubascos de las lluvias del fin de semana. Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 2° durante las mañanas y máximas de 18° el miércoles.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el miércoles el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.