Un informe elaborado por ByMA reveló que más de 12,3 millones de personas tienen una cuenta comitente en Caja de Valores. Como cada inversor posee, en promedio, dos cuentas, el total asciende a 24,6 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 35%.

Solo en los primeros cinco meses de 2026 se incorporaron más de 3 millones de nuevas cuentas. Además, quienes invierten en el mercado ya equivalen al 55% de la población económicamente activa y a casi el 30% de la población total del país.

Sin embargo, comenzar a invertir no garantiza obtener buenos resultados . Muchos principiantes, e incluso inversores con experiencia, repiten errores que pueden traducirse en pérdidas evitables.

En qué invierten hoy los argentinos

Dentro del mercado local, los Cedear son el instrumento preferido por quienes buscan acceder a compañías internacionales sin abrir una cuenta en el exterior.

Durante el último año, más de 878.000 cuentas operaron Cedear y ya son más de un millón los inversores que mantienen posiciones en estos certificados.

Las empresas tecnológicas concentran el mayor interés de los argentinos: más de cuatro de cada diez operaciones corresponden a ese sector. Detrás aparecen los servicios financieros (19,8%), energía (13,2%) y materiales (10%).

Los dos errores más comunes al invertir en acciones

Aunque elegir buenas empresas es fundamental, el asesor financiero Mauro Cavallo explicó que existen dos errores muy frecuentes que pueden afectar el rendimiento de cualquier cartera.

1. No darle tiempo a la inversión

El primer error consiste en esperar ganancias rápidas. Las acciones forman parte de la renta variable y, por definición, atraviesan períodos de fuertes subas y bajas. Quienes venden apenas aparece una caída suelen materializar pérdidas que, con una visión de largo plazo, podrían haberse recuperado.

La paciencia es uno de los factores más importantes para obtener buenos rendimientos, ya que muchas compañías de calidad generan valor con el paso de los años y no en cuestión de semanas.

2. Comprar una acción sin analizar si está cara o barata

Otro error que destaca el especialista es invertir únicamente porque una empresa está de moda (FOMO) o porque su cotización viene subiendo. Sin embargo, antes de comprar una acción conviene analizar si el precio refleja realmente el valor del negocio . Para eso existen distintos indicadores financieros.

Uno de los más utilizados es el Price to Earnings Ratio (PER), que compara el precio de la acción con las ganancias que genera la empresa y permite evaluar si cotiza por encima o por debajo de niveles razonables respecto de su historia o de otras compañías del mismo sector.

También es útil analizar el llamado valor intrínseco o fair value, una estimación del valor real de la empresa basada en sus fundamentos.

Ningún indicador, por sí solo, alcanza para tomar una decisión de inversión. Lo recomendable es combinar distintas métricas y analizar el contexto del sector en el que opera la compañía antes de comprar.

Las cinco claves para invertir desde cero

Más allá de evitar los errores más comunes, Cavallo señala una serie de principios que pueden ayudar a construir una cartera más sólida:

Elegir buenas empresas es más importante que encontrar el momento perfecto : intentar adivinar el punto exacto de entrada suele ser una estrategia poco efectiva. En cambio, invertir en compañías de calidad permite que el precio de compra pierda relevancia con el paso del tiempo.

No revisar la cartera todos los días : cuanto más seguido se controla la evolución de las inversiones, mayores son las probabilidades de tomar decisiones impulsivas por miedo o euforia. Además, operar constantemente implica pagar más comisiones.

Diversificar con criterio : concentrar todo el capital en una sola acción aumenta el riesgo, pero tener decenas de activos tampoco suele ser una buena estrategia. Una cartera excesivamente diversificada puede resultar difícil de administrar y diluir los rendimientos.

Controlar las emociones : el principal enemigo de un inversor no suele ser el mercado, sino sus propias decisiones. Comprar cuando todos son optimistas y vender en momentos de pánico suele generar malos resultados.

Ser disciplinado: la diferencia entre quienes obtienen buenos rendimientos y quienes terminan perdiendo dinero muchas veces no pasa por tener más conocimientos, sino por respetar una estrategia de inversión y sostenerla en el tiempo.

Qué acciones aparecen entre las favoritas para invertir en 2026

Entre las empresas con negocios sólidos, ventajas competitivas y capacidad para seguir creciendo en los próximos años se encuentran: