Argentina empezó la semana con un clima seco y fresco con temperaturas máximas de 13° con cielo despejado. Las condiciones meteorológicas cambiarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Las lluvias serán constantes y estarán acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica. La alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del miércoles desde la Cordillera de los Andes y se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Se aproxima el diluvio del año con 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento Fuente: Archivo

Las provincias colindantes como Neuquén y Río Negro se verán envueltas bajo un sistema de tormentas hasta la madrugada del jueves.

Asimismo, las lluvias serán constantes y la intensa ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve. Las temperaturas oscilarán entre los -3° y 14°.

Las zonas afectadas por la tormenta

Neuquén : Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Los Lagos.

Río Negro: Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu, Cordillera de Ñorquincó, Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo.

Se aproxima el diluvio del año con 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento Fuente: Shutterstock

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El frío continuará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores y durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 1° durante las mañanas y máximas de 18° el miércoles.

Asimismo, el pronóstico extendido del clima señala que desde el miércoles el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones, dentro del territorio comprendido por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).