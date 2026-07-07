Donald Trump dijo que podría retirar todas las tropas estadounidenses de Europa, en una de sus amenazas más amplias hasta ahora a los aliados de la región, durante su visita a Ankara para la cumbre de la OTAN.

La amenaza llegó mientras el presidente de EE.UU. revivía sus reclamos para que su país tome el control de Groenlandia, lo que podría reavivar una crisis que representó la mayor amenaza para la unidad transatlántica.

El deseo de larga data de Trump de tomar el control de la isla ártica, propiedad de Dinamarca, es una de las mayores amenazas para el futuro de la OTAN, cuya continuidad ha sido puesta en duda por los reiterados ataques del imprevisible presidente estadounidense a los aliados europeos y sus advertencias de que podría negarse a acudir en su ayuda si no aumentan el gasto en defensa.

“Podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa”, dijo Trump el martes, sentado junto al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan en Ankara, en la víspera de la cumbre.

“Sigue siendo así: [Groenlandia] debería estar controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca”, afirmó.

La amenaza de Trump de tomar el control de Groenlandia —perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN— en enero, potencialmente por la fuerza, sumió en el desconcierto a la alianza militar de ocho décadas, derivó en contraamenazas de una guerra comercial transatlántica y generó un nivel de unidad antiestadounidense entre las capitales europeas no visto en generaciones.

El presidente de EE.UU. también vinculó la amenaza a su frustración por la falta de voluntad de los aliados europeos para “ayudar” en su guerra contra Irán.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen le dijo al FT en febrero que, si bien se alegraba de que Trump hubiera dado marcha atrás con esa amenaza tras las negociaciones que involucraron al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideraba que la crisis no estaba del todo resuelta. “Vamos a tratar de ver si podemos encontrar una solución... pero no creo que esto haya terminado”, sostuvo.

EE.UU., Dinamarca y Groenlandia mantienen conversaciones a nivel técnico desde enero, pero funcionarios al tanto de las negociaciones señalaron que se ha logrado poco avance concreto.

“Eso fue lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia, pero es una parte importante para Estados Unidos”, dijo Trump el martes, reiterando su afirmación de que el territorio danés está rodeado de barcos chinos y rusos.

“Vamos a tratar de ver si podemos encontrar una solución... pero no creo que esto haya terminado”, dijo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

La OTAN no ofreció comentarios de manera inmediata.

Hay aproximadamente 80.000 soldados estadounidenses distribuidos por Europa, a los que los aliados de la OTAN consideran un pilar fundamental de las defensas del continente, un elemento disuasivo frente a eventuales ataques y una muestra del compromiso de Washington de acudir en su ayuda en caso de un ataque.

El mes pasado, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció una revisión de seis meses del despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa, que podría derivar en nuevos recortes de tropas en el continente.

En mayo, el Pentágono anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania y canceló el despliegue previsto de un batallón con armamento de largo alcance, entre ellos misiles Tomahawk.

Trump dijo que estaba “poniendo a prueba” a los aliados europeos con sus pedidos de apoyo durante el conflicto con Irán, que actualmente atraviesa un alto el fuego mientras Washington y Teherán avanzan en la vía diplomática.

“Estaba probando si iban a estar presentes o no, porque siempre dije que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estén ahí para nosotros”, dijo Trump, y agregó que Italia, Alemania y Francia “nos dieron la espalda”.

“¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares si ellos no están ahí para nosotros, cuando nosotros siempre estuvimos ahí para ellos?”, sumó Trump.

Al hablar junto a Erdoğan en la residencia del presidente turco, en la víspera de la cumbre anual de líderes de la OTAN, Trump dijo que estaba “muy decepcionado con la OTAN” y agregó que, si el encuentro no se realizara en Turquía, “donde mi amigo resulta ser un líder muy fuerte, una persona muy fuerte, es posible que no hubiera asistido”.