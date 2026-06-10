Juan Vallejo aún está solo en la Argentina. Su familia, mujer y dos hijos, se instalarán en el país una vez terminado el ciclo escolar. Luego de seis años de compañía, desde el 1° de abril es el nuevo CEO de Google en la Argentina en reemplazo de que Víctor Valle, quien fue el primer empleado de la empresa en el país y su número uno entre octubre de 2021 y diciembre de 2025.

Fanático de Messi y de Soda, el administrador de empresas que nació en Colombia desarrolló toda su carrera en los Estados Unidos tras ganarse una beca estudiantil para jugar al fútbol.

A semanas de llegar al país y con el objetivo de “acelerar la adopción de la IA” como lo dejó claro cuando se comunicó su nueva posición, Vallejos anunció una nueva edición de las becas de capacitación en Argentina para cursar los Certificados de Carrera de Google y el nuevo curso IA Profesional y el financiamiento, de u$s 700.000, a cuatro organizaciones sin fines de lucro.

En charla con El Cronista contó cuál fue su trayectoria profesional para llegar hasta aquí y cuáles serán sus objetivos para el mercado argentino.

-¿Venís del área de Retail dentro de la empresa? ¿Esto tiene alguna ventaja?

Es una de las áreas más sofisticadas en cuanto a lo que es tecnología y obviamente muy certera porque sabe en el día a día cómo pega la venta al bottom line. El retail te ofrece absolutamente todo: compañías súper avanzadas en medición, muy conectadas con respecto al día a día, tienes al consumidor y ese barómetro no lo tiene otra persona u otra compañía y te permite estar muy conectado con todo lo que son estrategias de inteligencia artificial a nivel de brand y de performance.

Entonces la verdad es que fueron grandes maestros y hoy muchos de esos conocimientos realmente aplican para todas las industrias.

-Antes estuviste en Fox, ¿qué trajiste de esa industria?

Esa fue otro de los saltos que di para aprender otra industria completamente distinta. Yo venía de marketing. Solía negociar mucho de los derechos deportivos trabajar en activaciones para el Mundial para compañías importantes y me tocaba hacer muchos de estos partnerships con grandes medios y uno de estos medios era Fox. Y en el momento, quien fue mi jefe, después mentor me dijo, “¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo a Nueva York?” Y yo lo primero que pregunté fue si a ventas porque no me hacía mucho sentido y él me dijo: “Vamos a aprender, es un gran challenge, yo te voy a enseñar.” Y me acuerdo, los primeros días fueron durísimos, Nueva York es una ciudad obviamente eh diferente, pero los primeros días salía de la oficina y me decía, “¿Qué vendiste hoy?” A los días, nuevamente la pregunta.

-¿Cómo ves a Google Argentina hoy?

Pues mira, para entender el mercado me encanta entender un poquito el pasado y la verdad que Google en la Argentina ha tenido una historia espectacular: 19 años de historia en un país, más de 350 personas. En 2021, lanzamos el centro de servicio ingeniería de Google Cloud que da servicio a toda la región. Me encanta también la inversión que hemos hecho en infraestructura, Tannat y Firmina, estas súper avenidas que realmente nos están conectando con toda la velocidad del potencial que tiene la inteligencia artificial y Gemini. Todo esto va a potenciar a Argentina al siguiente nivel y no solamente desde el aspecto del negocio, también en la vida cotidiana, el impacto social; es una lista que realmente comprende todo para llevar a Argentina o contribuir a que Argentina siga al siguiente nivel.

-¿Cuál es el negocio más relevante de Google en la Argentina y a cuál le vas a poner más foco?

Todos. Hace poco hicimos dos anuncios muy importantes: el IO y GML. IO es más para desarrolladores y GML es más para profesionales de marketing, data. Pero, hicimos más de 100 anuncios y es impresionante la velocidad con la que estamos lanzando, adoptando y realmente cambiando. Y esto va a tener un impacto absoluto en todos los negocios que tenemos acá en Argentina. La inteligencia artificial aplicada ya es una oportunidad tangible. Y ya lo vemos en los negocios de nuestros clientes generando mejor retorno de inversión, eficiencias, crecimiento. Hicimos un estudio con Foresight y AI Sprinters y el forecast básicamente dice que la inteligencia artificial puede generar un impacto de más de u$s 43.000 millones de dólares anuales en la economía, esto ya es real.

-Según relevamientos, si bien se dice que la adopción de la IA en la Argentina es muy alta, ¿todavía cuesta que de resultados de negocio más allá de la eficiencia?

Nosotros hicimos un estudio con Ipsos y la adopción de los argentinos con respecto a inteligencia artificial es exponencialmente, es más grande que la adopción a nivel global es del 65% contra 62 por ciento. La están utilizando para aprender en su gran mayoría, el 75 por ciento. Lo que me gusta es que es el gran amplificador. Entonces, una empresa chica puede tener el acceso a tecnología al igual que gigantes en Silicon Valley, por darte un ejemplo

Estaba pensando estos días. Mis hijos, de 8 y 11 años, hace 1 año viajando les dije: “Ustedes me cuestan mucho. Vamos a empezar un negocio”. Y ellos, desde chiquitos con mi esposa han hecho eh cupcakes de banana, les encanta. Le pusieron al negocio Banana Bread Buddy, amiguitos del Banana Bread; los hacían los domingos y mi esposa enviaba un texto a todo el edificio. Fíjate, en su momento nos sentamos a ver todas estas cosas que suceden en Nano Banana, y mi hijo me preguntó cómo se podían expandir. Vio que en el edificio había un supermercado y dijo: “Ahí un mercado más grande, vamos por él”. Los ayudé a hacer un comercial y después fuimos a hacer un pitch a los del edificio.

Pero imagínate, eso exponencialmente. Si un negocio de niños puede adquirir un comercial, una presentación, un modelo de negocio, un pitch; imagínate lo que puede hacer una Pyme en Argentina, en el interior, en Salta, en Santa Fe; ya pueden competir.

Es realmente exponencial çómo ésta tecnología te puede llevar al siguiente nivel y crear saltos gigantescos.

-¿El negocio de la publicidad está cambiando a nivel mundial, la inteligencia artificial impactó en el search?

Pues mira, el search está creciendo exponencialmente porque uno ya no busca de la misma forma como buscaba en su momento. Hace un par de meses tenía una boda en Acapulco, un casamiento le dicen aquí, y empecé a buscar una corbata de la manera como buscas una prenda hoy. Ya no con palaras sueltas como un cavernícola, sino que ya conversas naturalmente. De esa forma el modelo ya empieza no solamente la necesidad de la corbata, sino dice, “Vas para Acapulco, ¿en qué fecha?”, empieza a intuir que necesitas un vuelo, un hotel. Esa búsqueda ha cambiado, se ha vuelto más intuitiva y en cierta forma crea demanda y nos ayudaba, obviamente, a capturar y a convertir esa demanda a otro nivel.

Y hemos lanzado nuevos productos exactamente para ir a la puja de esas nuevas búsquedas. Hay 15% de búsquedas nuevas al día que no han sucedido antes.

-En la carrera de la IA, ¿cómo logran que su modelo sea el que elijan las empresas?

Voy a empezar por los números. A nivel global, Gemini ya están 900 millones de usuarios mensuales activos. Segundo, la forma como la compañía gestiona es teniendo a Gemini como el motor, es el alma de todo lo que tenemos, de todos nuestros productos.

Y obviamente la IA se volvió de moda, pero los últimos años, pero nosotros declaramos que la compañía era AI First desde 2016 y empezó a apuntar todas sus estrategias hacia allá desde entonces y hoy tenemos 13 plataformas con más de 1000 millones de usuarios mensuales activos y tenemos cinco plataformas que tienen más de 3000 millones usuarios activos mensuales que son el buscador, Gmail, Android, Chrome y YouTube. El número que te dije de 900 millones es de la aplicación per se.

Pero lo que no se cuenta es todo lo que tenemos por detrás, que es ese motor que está llevando a esto otro nivel y que viene atado a una cadena de suministro que es nuestra.

-YouTube también tuvo un crecimiento exponencial, ¿es un caso de éxito dentro de la empresa?

Mira, es parte de la estrategia estar en la vida cotidiana de nuestros usuarios. Sí, fíjate que ahora, precisamente en estos anuncios que hicimos, también se está haciendo que el buscado dentro de YouTube sea más intuitivo y te pueda dar precisamente esas explicaciones. Es un fenómeno superimportante para generar y crear marca y un fenómeno también para para estar tocando la cultura.

-Como un negocio que está atado a la actividad económica ¿cómo ves la situación en la Argentina?

Nos entusiasma lo que hemos hecho en el pasado y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el futuro. Google es una compañía que piensa a largo plazo, como habíamos hablado lo de AI First que se pensó en 2016 con una visión y se empezó a construir. Y también estamos en el ámbito de la tecnología que cambia todos los días.

-En la Argentina concretamente, ¿qué pasos se darían para acelerar la adopción de la IA?

Justamente, parte del uso y la escalabilidad de lo que es la inteligencia artificial es el aprendizaje. Entonces, estamos anunciando dos temas muy primicias muy grandes.

La primera, 10.000 becas con certificación de Google en varios cursos, entre ellos uno que es de IA profesional, que es nuevo, curso que puedes hacer en 8 horas y te enseña a hacer una aplicación sin necesidad de saber código. También otros cursos de comercio electrónico, de ciberseguridad...

-¿Son cursos más que nada dirigido a Pymes?

Están dirigido a toda población y lo bonito es que estas becas se suman a otras 37.000 que ya dimos desde 2022 en la Argentina,

Y en Argentina, específicamente, lo que hemos visto es que de estas 37.000 personas que se capacitaron seis meses después a un 70% los promueven o consiguen empleo.

Y el segundo anuncio, precisamente para lograr la escalabilidad estamos anunciando financiamiento de u$s 700.000 con cuatro ONGs y esto es lo que nos va a ayudar precisamente a escalar, por ejemplo, con capacitaciones a educadores para que, a su vez, enseñen a los chicos de entre 12, 17 años. La idea es tener 1250 personas capacitadas en 2028. Lo otro que estamos haciendo con este financiamiento es, desde escuelas secundarias, hacer proyectos donde nos puedan demostrar qué están haciendo, alguna iniciativa impactante para la comunidad. Esto lo hacemos desde google.org, que es nuestro abrazo filantrópico.

-¿Ustedes ya están hablando de una IA ética?

Sí, esto va en nuestros principios de IA y está muy anclado con el hecho de que la regulación tiene que ser muy equilibrada y obviamente está basada en todo lo que es innovación ética y responsable, pero también innovación en grande de forma tal que, a ver, como dice James Marica, uno de nuestros vicepresidentes, no restrinjas tanto que dejes de resolver los problemas más grandes de la humanidad, pero, a la misma vez, que haya regulación de toda índole; que los poderes de la industria que están en este rubro, al igual que el gobierno, entes privados estemos en la mesa para regular y equilibrar.

-¿Mucha regulación podría coartar la innovación?

Es equilibrio. En Google creemos que la IA es demasiado importante como para no regularla, y demasiado importante como para no regularla bien . El objetivo de regular tiene que ser establecer marcos que fomenten la innovación y liberen el potencial de la IA para el bien, mitigando los riesgos. Esto requiere un enfoque equilibrado e informado por un profundo conocimiento técnico.

-¿Qué te gustaría dejar como líder en la Argentina, cuáles son tus objetivos?

En primera instancia, es lo que te mencionaba anteriormente que, con la inteligencia artificial, contribuir para que el país crezca al siguiente nivel basado en cambiar la vida de las personas para bien. En segundo lugar, obviamente el impacto social y, en tercer lugar, el impacto a nivel de los negocios y economía.

-En el día a día cómo es tu liderazgo, ¿cómo te gusta trabajar?

Yo me rijo bajo tres valores: el primero es entusiasmo . Bajo presión ese entusiasmo es contagioso. Churchill decía siempre “sin entusiasmo no puedes hacer cosas grandes.” Y me acuerdo de mis jefes en Fox: “Días malos, entusiasmo”.