Nvidia volvió a hacer algo que ya empieza a parecer rutina en Wall Street: romper sus propios récords. La compañía de Jensen Huang presentó ingresos trimestrales por u$s 81.600 millones, un salto interanual del 85%, mientras que las ganancias netas se dispararon más de 200% hasta los u$s 58.300 millones.

Pero el dato que realmente encendió al mercado no fue el balance que presentó el miércoles, sino sus planes a futuro: Nvidia proyectó ventas por u$s 91.000 millones para el próximo trimestre, muy por encima de lo que esperaba el mercado.

Así se reforzó una idea que domina hoy el relato del mercado: la inteligencia artificial es el principal driver del sector tecnológico y probablemente del mercado accionario mundial. Y es que cada vez más inversores empiezan a preguntarse si Nvidia ya está cara o si, en realidad, recién entra en una nueva etapa de expansión mucho más agresiva.

Detrás del fenómeno aparece un dato estructural que el mercado mira con obsesión: el negocio de los centros de datos. Solo esa unidad generó u$s 75.200 millones en ingresos, con un crecimiento anual del 92%.

Ahí está el verdadero corazón de la locomotora de Wall Street: los chips que alimentan la carrera global por construir infraestructura de inteligencia artificial.

Sucede que desde Microsoft hasta Amazon, Meta, Alphabet y decenas de startups, todos gastan e invierten miles de millones de dólares para ampliar capacidad computacional y entrenar modelos cada vez más potentes.

El balance también dejó otra señal importante para inversores más tradicionales y es que Nvidia decidió multiplicar su dividendo trimestral de u$s 0,01 a u$s 0,25 por acción y además autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por u$s 80.000 millones.

La compañía busca enviar así el mensaje de que ya no solo crece como una empresa tecnológica explosiva, sino que empieza a comportarse como un gigante consolidado que genera niveles extraordinarios de caja.

AMD y OpenAI sacuden el mercado y desafían a Nvidia: ‘Esta alianza es necesaria para alcanzar todo el potencial de la IA. Fuente: Archivo

¿Es momento de invertir en Nvidia?

En la plaza local, el Cedear de Nvidia es uno de los más operados. Facundo Barrera, Socio en Fincoach, dijo a El Cronista que tras la presentación de resultados de la compañía ayer, no se observó una variación significativa en el precio de la acción “porque el mercado ya descontaba números prácticamente perfectos”.

Barrera destacó que la compañía reportó un trimestre excepcional, con ventas que crecieron 85% interanual, márgenes brutos cercanos al 75% y un guidance para el próximo trimestre de u$s 91.000 millones, por encima de los u$s 86.000 millones esperados por Wall Street. “A eso se sumó un fuerte incremento en el dividendo”, remarcó.

Sin embargo, Barrera advirtió que, al comparar el rendimiento acumulado en el año de Nvidia, cercano al 20%, frente al de competidores como Advanced Micro Devices (AMD), que sube alrededor de 100%, o Intel, con avances superiores al 200%, la acción quedó relativamente rezagada. Además, señaló que la firma cotiza actualmente con un ratio precio/ganancias cercano a 34 veces, sensiblemente por debajo de varios de sus pares del sector.

“Para un perfil agresivo que busque diversificar su cartera con exposición al negocio de semiconductores, Nvidia continúa siendo una alternativa atractiva”, sostuvo.

En paralelo, el analista destacó oportunidades en compañías tecnológicas que sufrieron correcciones más pronunciadas en los últimos meses, como Mercado Libre, Nu Holdings y Microsoft.

Según explicó, se trata de empresas con fundamentos sólidos que, a su entender, fueron castigadas de manera exagerada por el mercado.

Nvidia sigue imparable, ¿es momento de tomar ganancias?

Por su parte, el asesor de inversiones, Leandro Monnittola, agregó que los resultados de Nvidia volvieron a ser extraordinarios y ratificaron que los fundamentos de largo plazo de la compañía se mantiene “muy sólidos”.

Monnittola señaló que la demanda vinculada a Inteligencia Artificial continúa con una fortaleza “difícil de encontrar hoy en otros sectores del mercado”.

Sin embargo, bajo el criterio del experto criterio, “Nvidia empieza a entrar en una etapa distinta desde el punto de vista de inversión”.

Advirtió que después de varios trimestres “persiguiendo y superando expectativas de manera consecutiva, creo que el mercado comienza a incorporar un nivel de exigencia cada vez más alto en términos de valuación”, señaló el estratega.

Y concluyó: “Por eso, hoy la visión no es la de sobreponderar ni sumar posición agresivamente, sino más bien mantener. Incluso, para perfiles más tácticos, empezamos a ver razonable evaluar una toma parcial de ganancias tras un recorrido tan fuerte. El punto no pasa por un deterioro de fundamentos, que son excelentes, sino por entender cuánto del escenario positivo ya está reflejado en precio”.

Por último, Damián Vlassich, team lead de estrategias de IOL, comentó que los resultados de la empresa expusieron la consolidación de Nvidia como proveedor central de infraestructura y software para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

“La evolución de sus métricas y su nueva taxonomía muestran una transición desde una concentración en las grandes tecnológicas hacia una adopción más amplia en los sectores corporativo e industrial”, dijo.

Operativamente, señaló Vlassich, el principal factor de monitoreo para los próximos trimestres será la capacidad de escalabilidad de su cadena de suministro para lograr satisfacer los volúmenes de demanda proyectados.