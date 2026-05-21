Nvidia rompe el mercado, ¿cómo saber si es momento de tomar ganancias, comprar o mantener?
El gigante de Wall Street volvió a superar las expectativas del mercado con ingresos récord y una fuerte proyección futura, aunque analistas e inversores ya debaten si todavía conviene comprar la acción.
Mientras en Europa abrir una firma puede llevar apenas unos días, en Argentina el proceso se extiende durante meses. En paralelo, el país atraviesa una caída sostenida en la cantidad de empresas, en un contexto de menor “natalidad empresarial”.