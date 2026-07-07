Argentina empezó la semana con un clima seco y fresco con temperaturas máximas de 13° con cielo despejado. Las condiciones meteorológicas cambiarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Las lluvias serán constantes por dos días seguidos y estarán acompañadas por ráfagas de viento. La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del martes desde la Cordillera de los Andes.

Generado con IA.

Las provincias colindantes como Neuquén y Río Negro se verán envueltas bajo un sistema de tormentas hasta la madrugada del jueves.

Las lluvias serán constantes y la intensa ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve. Las temperaturas oscilarán entre los -1° y 14°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La madrugada estuvo marcada por los últimos chubascos de las lluvias del fin de semana. Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 2° durante las mañanas y máximas de 18° el miércoles.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el miércoles el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.