A los 65 años, Antonio Banderas sostiene una exigente rutina diaria que combina actividad física, alimentación saludable y momentos de meditación. El cambio de estilo de vida llegó después de sufrir un infarto de miocardio en 2017, una experiencia que lo llevó a replantear sus prioridades y enfocarse en el cuidado de su salud.

El actor contó que aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Durante una entrevista recordó que la rápida reacción de su pareja fue determinante para recibir asistencia a tiempo y expresó su agradecimiento al asegurar: “Ella fue mi ángel de la guarda”, en referencia a Nicole, quien le administró una aspirina mientras esperaban la atención médica.

La rutina de entrenamiento que sigue Antonio Banderas a diario

El intérprete español explicó que suele comenzar sus jornadas muy temprano. “Me levanto a las 6 de la mañana y, algunos días, incluso antes. Duermo poco, con cuatro o cinco horas y media tengo suficiente”, relató al describir un hábito que mantiene desde hace varios años.

Junto con el entrenamiento y la alimentación equilibrada, el actor incorporó la meditación (Fuente: EFE / EPA / NEIL HALL). EFE / EPA / NEIL HALL

Antes de desayunar dedica cerca de dos horas al ejercicio. Según detalló, alterna sesiones de pesas, carreras y yoga para fortalecer su estado físico. Además, reveló que corre alrededor de 10 kilómetros cada dos o tres días como parte de un plan destinado a cuidar su corazón y conservar una buena condición física.

La alimentación y los hábitos que incorporó después del infarto

Banderas también modificó su forma de alimentarse tras el episodio cardíaco. “Solo desayuno una taza de té”, explicó al referirse a una dieta más consciente, y agregó que el cambio respondió a una advertencia que decidió escuchar: “El corazón me dijo que bajara el ritmo y yo le he hecho caso”.

Junto con el entrenamiento y la alimentación equilibrada, el actor incorporó la meditación y el agradecimiento como parte de su vida cotidiana. En ese sentido, afirmó: “Rezo, o medito, no tanto por pedir, sino por dar las gracias. Agradezco la salud, el amor de mi familia, las oportunidades y la creatividad”. Para Banderas, mantener estos hábitos le permitió continuar con su carrera profesional sin dejar de priorizar el bienestar y la salud.