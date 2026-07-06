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A los 65 años, Antonio Banderas sostiene una exigente rutina diaria que combina actividad física, alimentación saludable y momentos de meditación. El cambio de estilo de vida llegó después de sufrir un infarto de miocardio en 2017, una experiencia que lo llevó a replantear sus prioridades y enfocarse en el cuidado de su salud.
El actor contó que aquel episodio marcó un antes y un después en su vida. Durante una entrevista recordó que la rápida reacción de su pareja fue determinante para recibir asistencia a tiempo y expresó su agradecimiento al asegurar: “Ella fue mi ángel de la guarda”, en referencia a Nicole, quien le administró una aspirina mientras esperaban la atención médica.
La rutina de entrenamiento que sigue Antonio Banderas a diario
El intérprete español explicó que suele comenzar sus jornadas muy temprano. “Me levanto a las 6 de la mañana y, algunos días, incluso antes. Duermo poco, con cuatro o cinco horas y media tengo suficiente”, relató al describir un hábito que mantiene desde hace varios años.
Antes de desayunar dedica cerca de dos horas al ejercicio. Según detalló, alterna sesiones de pesas, carreras y yoga para fortalecer su estado físico. Además, reveló que corre alrededor de 10 kilómetros cada dos o tres días como parte de un plan destinado a cuidar su corazón y conservar una buena condición física.
La alimentación y los hábitos que incorporó después del infarto
Banderas también modificó su forma de alimentarse tras el episodio cardíaco. “Solo desayuno una taza de té”, explicó al referirse a una dieta más consciente, y agregó que el cambio respondió a una advertencia que decidió escuchar: “El corazón me dijo que bajara el ritmo y yo le he hecho caso”.
Junto con el entrenamiento y la alimentación equilibrada, el actor incorporó la meditación y el agradecimiento como parte de su vida cotidiana. En ese sentido, afirmó: “Rezo, o medito, no tanto por pedir, sino por dar las gracias. Agradezco la salud, el amor de mi familia, las oportunidades y la creatividad”. Para Banderas, mantener estos hábitos le permitió continuar con su carrera profesional sin dejar de priorizar el bienestar y la salud.