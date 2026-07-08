Ni argentino, ni español: el Truco lo crearon hace 600 años y mucho más lejos de lo que se creía.

Hablar del Truco es referirse a uno de los juegos de cartas más populares de la Argentina. Su presencia en reuniones familiares, peñas, clubes y asados hizo que muchos lo consideren una tradición nacida en el país. Sin embargo, distintas investigaciones históricas ubican sus primeros antecedentes a miles de kilómetros y casi seis siglos atrás.

Los registros sitúan el origen del juego alrededor del año 1440 en el mundo árabe, donde ya existía una propuesta con mecánicas similares. Incluso el nombre tendría raíces orientales, derivadas de los términos “truk” o “truch”, asociados a la habilidad para engañar o sacar ventaja mediante la astucia.

Cómo llegó el Truco hasta la Argentina

Con el avance de la Edad Media, el juego fue trasladado por los pueblos árabes hacia la península ibérica. Allí comenzó a difundirse entre la población española y, tiempo después, cruzó el océano junto con los europeos que llegaron al continente americano durante la etapa de la colonización.

Aunque sus raíces estén en Oriente y su llegada se haya producido a través de España, el Truco pasó a integrar el patrimonio cultural argentino (Fuente: ChatGPT). Imagen creada con ChatGPT

Una vez instalado en el actual territorio argentino, el Truco fue adoptado por criollos y comunidades locales, que introdujeron nuevas variantes y modificaron algunas de sus reglas. Ese proceso terminó dándole una identidad propia que lo convirtió en uno de los entretenimientos más representativos del país.

Las reglas y el estilo que hicieron único al Truco

El juego de cartas se disputa con una baraja española de 40 naipes, sin ochos, nueves ni comodines, y puede jugarse entre dos personas o en equipos. El objetivo consiste en alcanzar los 30 puntos, divididos entre las llamadas malas y buenas, mientras que buena parte de la estrategia depende de la capacidad para interpretar al rival y ocultar las propias cartas.

Las tradicionales señas entre compañeros, las apuestas como envido, real envido, falta envido, retruco o vale cuatro, y un vocabulario propio con expresiones que trascendieron las mesas de juego terminaron de consolidar su identidad. Aunque sus raíces estén en Oriente y su llegada se haya producido a través de España, el Truco pasó a integrar el patrimonio cultural argentino y hoy comparte ese lugar de privilegio con costumbres tan arraigadas como el fútbol y el asado.