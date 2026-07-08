En esta noticia Repunta el crudo

El petróleo subió hasta 6% lo cual impactó en caídas en las bolsas europeas hasta 2% y en torno del 1% en los futuros de índices de mercados norteamericanos después de que el presidente Donald Trump declarara el fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Repunta el crudo

El crudo Brent avanzó un 5,8% hasta situarse en torno a los u$s 78,50 el barril después de que Trump, en Turquía, calificó al alto el fuego como una “pérdida de tiempo” después de que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en respuesta a los ataques contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz.

“Para mí, creo que se acabó”, dijo Trump en Ankara, sentado junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la cumbre anual de la alianza militar. “En lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo”.

La suba del petróleo no lleva los precios aún a los máximos de u$s 126 por barril de finales de abril, dos meses después de que EE.UU. e Israel iniciaron la campaña militar contra Irán.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que EE.UU. lanzara una nueva ola de ataques contra Irán y revocara una exención que permitía la venta de petróleo iraní.

Las medidas fueron adoptadas en respuesta a los recientes ataques contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz y generaron una nueva volatilidad en los mercados energéticos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo anteriormente que los ataques de EE.UU. y el bloqueo a las ventas de petróleo habían dejado “sin efecto” el acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado, lo que aumenta la preocupación de que ambas partes abandonen las conversaciones para convertirlo en un acuerdo permanente.

Las violaciones de la afirmación iraní de controlar el estrecho de Ormuz y los continuos ataques israelíes en Líbano también han incrementado la preocupación de Teherán, añadió el ministerio. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, prometió “acciones decisivas” en respuesta.

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