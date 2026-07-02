Durante los últimos tres años, la inteligencia artificial fue el gran motor de Wall Street. Empresas de hardware y software como Nvidia, Broadcom o Super Micro Computer acapararon la atención y multiplicaron su valor gracias al boom de los centros de datos y los modelos generativos.

Sin embargo, ahora comienza a aparecer una nueva narrativa entre bancos de inversión y analistas: el próximo gran negocio ya no sería únicamente la IA en la nube, sino la de los robots humanoides capaces de interactuar con el mundo real.

La idea ganó fuerza este año, luego de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, definiera a la robótica humanoide como una “oportunidad económica de varios billones de dólares”, mientras la compañía acelera el desarrollo de plataformas específicas para este mercado.

Ese cambio de expectativas ya empezó a reflejarse en la bolsa. En lugar de apostar únicamente por empresas dedicadas a desarrollar modelos de IA, cada vez más inversores buscan compañías que fabriquen los componentes de la revolución de los robots humanoides: motores eléctricos, reductores, sensores, cámaras, actuadores, chips y software industrial.

La industria apuesta al despliegue masivo de robots humanoides y Wall Street se entusiasma. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Grandes ganadores: los proveedores de componentes para robots

La mayor parte de las startups más prometedoras del sector de la robótica siguen siendo privada, sin representación en bolsa.

Entre ellas aparecen Figure AI, Apptronik, Agility Robotics, 1X Technologies y Sanctuary AI, que durante los últimos dos años captaron miles de millones de dólares de gigantes como Nvidia, Amazon, Microsoft y OpenAI.

Para los inversores comunes, sin embargo, acceder a esas compañías todavía no es posible. Por eso Wall Street comenzó a mirar a las empresas que ya cotizan y que abastecen a esta nueva industria.

Según diversos análisis de mercado, los componentes mecánicos representan la mayor parte del costo de un robot humanoide.

La consultora McKinsey estima que los actuadores concentran entre el 40% y el 60% del costo de fabricación, mientras que sensores y sistemas de percepción representan otro 10% a 20%, y la computación entre un 10% y un 15%.

Las acciones que más aparecen en las recomendaciones

Entre las empresas que aparecen con mayor frecuencia en los informes de inversión figuran:

Nvidia (NASDAQ: NVDA): el cerebro de la IA física

La empresa no fabrica robots, pero sí desarrolla la infraestructura informática que permitirá que funcionen. Con su plataforma Isaac, sus chips de alto rendimiento y el reciente lanzamiento de Halos for Robotics, Nvidia busca convertirse en el proveedor tecnológico de referencia para toda la industria de los robots humanoides. Su CEO, Jensen Huang, considera que la robótica será la próxima oportunidad económica “multibillonaria” para la compañía.

Su cotización creció 4% este año y 26,4% en los últimos 12 meses.

ABB (ABBNY): una apuesta por la automatización del futuro

La multinacional suiza lleva décadas desarrollando robots para la industria. Su experiencia en automatización, inteligencia industrial y sistemas de movimiento la convierte en una de las empresas mejor posicionadas para beneficiarse del crecimiento de la robótica avanzada.

Cotiza como ADR en Wall Street. Subió 43,6% este año y 79,2% en los últimos 12 meses.

Teradyne (NASDAQ: TER): líder en robots colaborativos

Además de ser uno de los principales fabricantes mundiales de equipos para probar semiconductores, Teradyne es dueña de Universal Robots, líder global en cobots, robots diseñados para trabajar junto a personas. Su división de robótica viene registrando un fuerte crecimiento impulsado por la automatización industrial.

Su cotización trepó 109,5% este año y saltó 351% en 12 meses.

Rockwell Automation (ROK (NYSE): software para las fábricas inteligentes

La compañía desarrolla sistemas de automatización, control industrial y software para plantas de producción. Si los robots humanoides comienzan a incorporarse masivamente a las fábricas, Rockwell podría beneficiarse al integrar esas nuevas máquinas dentro de los procesos industriales existentes.

Creció 21,62% en lo que va del año y 40,9% en los últimos 12 meses.

Otras opciones relacionadas con componentes mecánicos y electrónicos de robots que se pueden explorar en otros mercados son Fanuc (Japón), Scheaffler y Bosch (Europa).

Nvidia también aparece como una de las principales empresas en infraestructura para la robótica humanoide.

Nvidia quiere convertirse en el “Windows” de los robots

Más que fabricar robots, Nvidia busca construir la infraestructura tecnológica sobre la que funcionará toda la industria.

La empresa presentó recientemente Halos for Robotics, una plataforma que integra hardware, software, herramientas de seguridad e inteligencia artificial para robots industriales y humanoides.

Su estrategia recuerda a la que utilizó con CUDA para dominar el mercado de aceleradores de IA: convertirse en el estándar sobre el cual desarrollen todos los fabricantes.

Una industria que recién empieza

Los especialistas coinciden en que el mercado todavía está en una etapa muy temprana. Durante 2026 comenzaron a aparecer los primeros despliegues comerciales a mayor escala y ya existen doce plataformas humanoides disponibles para empresas, frente a apenas tres hace dos años.

Las proyecciones, sin embargo, son muy ambiciosas. Diversas consultoras estiman que el mercado de robots humanoides podría multiplicar varias veces su tamaño antes de 2030, impulsado por la escasez de mano de obra, la automatización industrial y los avances en inteligencia artificial.