El equipo económico busca dar previsibilidad al bonista y al mercado para evitar volatilidad el año que viene.

El regreso a los mercados internacionales no fue descartado ni confirmado, y se lo observa como una opcionalidad. El Gobierno busca financiarse a las tasas más bajas posibles y si el contexto lo amerita, Argentina buscará emitir deuda en Wall Street.

En ese sentido, el escenario de tasas globales presenta un panorama desafiante en función del futuro de las tasas a nivel mundial.

La acumulación de reservas mantiene su curso al igual que el equilibrio fiscal, lo cual permite que el riesgo país siga ubicándose en niveles bajos a la vez que el gobierno se plantea como objetivo ser lnvestment Grade a fin de 2031

Mientras, el debate se sigue centrando en que las mejoras macro puedan llegar al bolsillo de los argentinos.

Analizamos el programa financiero 2027 y el panorama global con Pablo Haro, Gerente Comercial de Wealth Management de Max Capital.

También conversamos con Gustavo Morandi, operador bursátil, sobre la actualidad de las acciones argentinas y el futuro del tipo de cambio local.