En esta noticia El acuerdo

Lunes de fiesta en Wall Street, donde el índice Dow Jones trepó a un récord, después de que los EE.UU. e Irán llegaran a un acuerdo preliminar para reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que derrumbó los precios del petróleo y empujó a los principales índices bursátiles, que subieron en gran medida por las firmas tecnológicas.

En la Argentina, donde el feriado de ayer mantuvo cerrado los mercados, se sintió de todos modos el buen clima global alineado con el empuje de la semana pasada cuando la mejora de la calificación soberana despertó un segmento de demanda global de los bonos.

Hubo mejoras de hasta 0,9% los tramos largos de la curva de bonos globales. El viento de cola se sintió en el indicador de riesgo país que volvió a caer, para marcar 425 puntos, contra los 437 de cierre del viernes.

Los bonos argentinos operaron con mejoras de hasta 0,9% continuando la tendencia de las anteriores dos ruedas

Los ADR quedaron envueltos en la lógica de los mercados globales, con las buenas y malas noticias. Las negativas, atadas al precio del petróleo, indicaron caídas de 5,9% para el ADR de YPF y de 4,92% para el de Vista Energy, en ambos casos por el impacto de la baja del precio del petróleo.

El resto evolucionó en forma mixta, con subas hasta de 6,2% en Corporación América, 4,3% Edenor, 3,5% Irsa y variables entre 0,3% BBVA, 1,3% Macro, 1,5% Galicia y 2,6% de suba Supervielle en los bancos.

En los EE.UU., los tres principales índices encadenaron su tercera sesión consecutiva de ganancias: el S&P 500 subió 1,67%; el Nasdaq ganó 3,07%; y el índice Dow Jones subió 0,96 %. También pesó la IPO de Space X, que escaló e influyó en el Nasdaq.

El marco del acuerdo -que se espera que se firme formalmente en Suiza el viernes- no aborda cuestiones clave como el programa nuclear de Teherán, y a última hora el vicepresidente JD Vance sostenía que se trataba de un amplio memorándum de entendimiento.

Hubo caídas de 5,9% para los ADR de YPF y del 4,92% para el de Vista Energy, en ambos casos por el impacto de la baja del precio del petróleo.

Pero el petróleo Brent cayó 4,24%, a u$s 83,63, el nivel más bajo desde marzo, beneficiando a las acciones de las aerolíneas y las empresas de cruceros, a las sensibles a los precios de la energía, y perjudicando a las energéticas.

Las acciones tecnológicas, sensibles a las tasas de interés, se recuperaron, ya que los inversores se sintieron más cómodos asumiendo apuestas más arriesgadas al ver que los precios más bajos del petróleo aliviaban los temores de inflación.

El acuerdo

Estados Unidos e Irán habían acordado reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno norteamericano por promover el acuerdo, tanto Estados Unidos como Irán ofrecieron perspectivas diferentes sobre la posibilidad de imponer peajes al tráfico marítimo a través del estrecho, lo que evidencia la falta de claridad que rodea el acuerdo.

“Estará abierto y será gratuito”, dijo Trump en relación con el paso a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars informó que cualquier acuerdo provisional especifica que Teherán permitirá el tránsito gratuito solo durante 60 días, con planes de cobrar después de ese período.

La decisión sobre si la vía fluvial es segura para el tráfico marítimo recaerá, en última instancia, en las compañías navieras.

Las afirmaciones de Trump han sido desestimadas por el sector en el pasado, y los buques se muestran reacios a realizar el trayecto sin mayor claridad al respecto.