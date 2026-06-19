Son los arquitectos de las marcas. Los que leen cambios de hábitos antes de que se vuelvan evidentes, interpretan datos, detectan oportunidades comerciales y deciden cuándo una empresa debe hablar, escuchar, innovar o reposicionarse. En un mercado atravesado por la velocidad, la fragmentación de audiencias y la presión por mostrar resultados, los CMO ocupan un lugar cada vez más estratégico en la mesa de decisión.

El rol ya no se limita a campañas, creatividad o posicionamiento. En muchas compañías, el Marketing se convirtió en un área transversal, con impacto directo en el negocio, la experiencia del cliente, la reputación corporativa, la comunicación, la innovación, el comercio electrónico y el vínculo con las comunidades. Por eso, quienes lideran estos equipos conviven con objetivos de marca, métricas de performance, presupuestos exigidos y consumidores que cambian sus preferencias con una velocidad inédita.

En un contexto de consumo sensible al precio, mayor competencia por la atención y audiencias menos fieles, los CMO enfrentan el desafío de sostener relevancia sin perder eficiencia. Deben cuidar el valor de las marcas, responder a nuevas demandas sociales, administrar la conversación pública y, al mismo tiempo, justificar cada inversión con indicadores concretos. La creatividad sigue siendo central, pero convive con tableros de control, automatización, inteligencia artificial, segmentación y análisis permanente del retorno.

Además, los equipos de Marketing trabajan cada vez más cerca del CEO y del resto del comité ejecutivo. Son los arquitectos de las marcas. Los que leen cambios de hábitos antes de que se vuelvan evidentes, interpretan datos, detectan oportunidades comerciales y deciden cuándo una empresa debe hablar, escuchar, innovar o reposicionarse. En un mercado atravesado por la velocidad, la fragmentación de audiencias y la presión por mostrar resultados, los CMO ocupan un lugar cada vez más estratégico en la mesa de decisión.

En esta guía de APERTURA figuran sus nombres y apellidos, cargos y empresas en las que trabajan los principales referentes de Marketing del país. También se puede conocer su formación, trayectoria, intereses, redes sociales, hobbies y, en algunos casos, a qué líderes o marcas admiran.

Estos son los máximos responsables de Marketing de la Argentina