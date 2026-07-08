Apollo Global Management es una de las mayores firmas de gestión de activos del mundo. Administra cientos de miles de millones de dólares en inversiones a través de estrategias de crédito, private equity, infraestructura y soluciones para grandes inversores institucionales.

Los informes elaborados por su economista jefe, Torsten Sløk, suelen ser seguidos de cerca por inversores globales porque ofrecen una radiografía de las principales tendencias que atraviesan los mercados financieros.

En su informe más reciente informe, titulado “Mag 7 starting to underperform: Markets rotating toward quality and free cash flow”, la firma sostiene que el liderazgo de las denominadas “Siete Magníficas de Wall street” que son nada más y nada menos que Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla, comenzó a perder fuerza frente al resto del mercado estadounidense.

Según Apollo, el foco de los inversores empieza a desplazarse hacia compañías con “mayor generación de flujo de caja libre y valuaciones más equilibradas”.

El cambio de tendencia

El cambio de tendencia también empieza a reflejarse en el desempeño del mercado. Mientras durante buena parte de la última década las siete empresas fueron las principales responsables del avance de Wall Street, en lo que va de 2026 el S&P 493, que reúne a las restantes empresas del S&P 500, supera ampliamente en rendimiento al grupo de las siete grandes tecnológicas.

Los gráficos incluidos en el informe muestran precisamente ese cambio de liderazgo, con el S&P 500 quedando en una posición intermedia debido al elevado peso que todavía conservan estas compañías dentro del índice.

Ese cambio también se observa a nivel individual. Durante buena parte de 2025 hubo una marcada dispersión en el comportamiento de las siete magnificas, pero en las últimas semanas prácticamente todas comenzaron a retroceder.

En paralelo, Microsoft, Meta y Tesla aparecen entre las compañías que más restaron rendimiento al S&P 500 durante 2026, mientras que el resto de las 493 empresas explica alrededor del 96% del retorno del índice en el año, lo que para la firma de inversión expone que el mercado dejó de depender exclusivamente de las mega tecnológicas.

¿Un mercado menos concentrado?

Otro de los cambios destacados por Apollo es la menor concentración del mercado. Tras alcanzar niveles cercanos al 32% de la capitalización total del S&P 500, la participación de las Magnificent 7 comenzó a reducirse, lo que refleja una mayor amplitud en el rally bursátil y una participación más equilibrada del resto de las compañías del índice.

Uno de los principales argumentos del informe está relacionado con el deterioro del flujo de caja libre esperado de los grandes proveedores de infraestructura tecnológica, conocidos como “hyperscalers”.

Apollo muestra que el flujo de caja libre proyectado para Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Oracle comenzó a disminuir luego de alcanzar máximos durante 2024.

La explicación, según la firma, está en el fuerte aumento de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial.

El informe muestra que el gasto de capital (capital expenditure o CapEx, en inglés) de Amazon, Google, Microsoft, Meta y Oracle pasó de representar menos del 20% del flujo operativo hace poco más de una década a ubicarse cerca del 75% en marzo de 2026.

En otras palabras, una porción cada vez mayor de la caja generada por estas compañías se destina a financiar centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial.

El S&P 493 vs. las Magnificent 7

Apollo también compara la evolución de los márgenes de ganancias de las Magnificent 7 con el resto del S&P 500. Mientras las grandes tecnológicas muestran niveles de rentabilidad significativamente superiores, el informe señala que los márgenes del S&P 493 permanecen prácticamente estables en los últimos años.

En cuanto a las utilidades, la firma observa una convergencia entre ambos grupos. Sus proyecciones muestran que las Magnificent 7 registrarían un crecimiento de ganancias del 36% en 2026 y del 19% en 2027, mientras que el S&P 493 crecería un 20% y un 15%, respectivamente.

Aunque las grandes tecnológicas seguirían expandiendo sus beneficios a un ritmo mayor, la brecha frente al resto del mercado sería considerablemente menor que la observada en años anteriores.

El informe también analiza las valuaciones. Apollo muestra que las Magnificent 7 continúan cotizando con un múltiplo precio/ganancias (P/E) superior al del resto del mercado, aunque la prima de valuación frente al S&P 493 cayó hasta su nivel más bajo en más de diez años.

En paralelo, la firma destaca que el sector de semiconductores alcanzó un peso récord dentro del mercado estadounidense y ya representa el 19% de la capitalización del S&P 500.

El documento dedica además un apartado a la evolución de la inteligencia artificial. Allí compara el costo por millón de tokens entre distintos modelos de lenguaje, muestra el fuerte crecimiento del consumo mensual de tokens y analiza el aumento del gasto corporativo en inteligencia artificial por empleado, diferenciando entre las empresas con mayor intensidad de inversión y el resto del mercado.

Finalmente, la firma incorpora una serie de gráficos sobre la construcción de centros de datos (data centers) y su sensibilidad a las tasas de interés, comparándola con la construcción de oficinas tradicionales, como parte del análisis sobre la expansión de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.