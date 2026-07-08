Alaya Capital, el fondo de venture capital nacido en Córdoba que fue uno de los primeros inversores de la fintech Lemon, comenzó a levantar su cuarto fondo por u$s 40 millones mientras prepara el desembarco en la Argentina de Wynwood House, una proptech peruana especializada en alquileres temporarios.

La empresa administra departamentos de terceros, que luego comercializa para alquileres temporarios con servicios y estándares similares a los de un hotel. En ese sentido, los dueños le ceden la gestión de las unidades y la plataforma se encarga de operarlas .

De tal modo, incorpora las propiedades a su plataforma, gestiona las reservas, fija precios, coordina la limpieza y el mantenimiento y atiende a los huéspedes durante la estadía.

Hoy tiene presencia en Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España, Italia y Panamá.

“Acabamos de invertir en la startup que hoy está entrando en Argentina. Hacia el usuario funciona como un hotel muy automatizado”, explicó Luis Bermejo, presidente de Alaya Capital. La startup fue fundada a fines de 2019 por Ignacio Masías. Antes de iniciar su expansión a Europa, la empresa ya administraba más de 850 departamentos y recibía unos 10.000 huéspedes por mes. Ese crecimiento le permitió cerrar una ronda de inversión con la que financió su llegada a nuevos mercados.

Ahora, Alaya invirtió u$s 1 millón. Según comentó Bermejo, la startup está definiendo la estrategia de entrada al país y está seleccionando socios operativos y proveedores de facilities para iniciar sus operaciones en Argentina a partir de 2027.

En la Argentina y en todo el mundo, el rubro de alquileres temporales es dominado por Airbnb y Booking.

De acuerdo al ejecutivo, el negocio de Wynwood House no se limita a la gestión de alojamientos. “Hay un modelo financiero dentro de la plataforma. Cuando alcanzan determinada escala, cobra mucha relevancia poder adelantarle la renta a los propietarios de los departamentos” , señaló.

Un nuevo fondo regional

La inversión en Wynwood House coincide con el lanzamiento del cuarto fondo de Alaya Capital, con el que la firma busca reunir u$s 40 millones para continuar invirtiendo en startups latinoamericanas en etapas tempranas.

El fondo viene de administrar un segundo vehículo de u$s 20 millones, actualmente en proceso de desinversión, y un tercer fondo de u$s 25 millones, con el que consolidó su presencia regional. “Ya tenemos 24 compañías invertidas en el fondo tres y estamos empezando a levantar el fondo cuatro” , indicó Bermejo.

Desde su creación, Alaya invirtió en unas 60 startups de América latina, principalmente en rondas seed, con tickets iniciales de entre u$s 600.000 y u$s 700.000, que luego amplía mediante nuevas rondas hasta alcanzar, en algunos casos, los u$s 2 millones por empresa.

De hecho, fue uno de los fondos que invirtió en Lemon en sus primeras etapas, cuando la fintech comenzaba a escalar en el mercado. Con el crecimiento de la compañía -hoy una de las principales plataformas de criptomonedas de América latina-, la inversión se convirtió en uno de los casos más conocidos del portfolio del fondo.

Desde su creación, Alaya ya concretó seis exits: el primero en 2022, otro en 2024 y cuatro más en lo que va de 2026, en el marco del proceso de maduración de sus primeros fondos.

La más reciente fue Aquabyte, una startup fundada en Silicon Valley que desarrolló un sistema de inteligencia artificial para monitorear criaderos de salmón. El proyecto consiguió, en su primera etapa, un inversor noruego -principal mercado- para entrar en el país. Alaya ingresó como inversor cuando la empresa buscaba expandirse en Chile, el segundo mayor mercado mundial para la salmonicultura.

Santiago, Chile Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Los ayudamos a abrir el mercado chileno y terminaron teniendo como clientes a nueve de las 10 salmoneras más grandes del país”, explicó Bermejo. Tras ese crecimiento, Aquabyte fue adquirida este año por un fondo europeo de private equity especializado en compañías vinculadas a la industria pesquera.

“Volvimos a ser invertibles”

Aunque Alaya invierte en cinco mercados principales - Argentina, Chile, Perú, Colombia y México -, Bermejo sostuvo que la Argentina continúa siendo el país con mayor cantidad de compañías dentro de su portfolio.

“Volvimos a ser invertibles y a atraer capital. Hoy tenemos una moneda fuerte, se pueden traer dólares del exterior que rinden bien y la credibilidad del país, vista desde los inversores extranjeros, volvió a ser positiva” , afirmó.

Entre las inversiones más recientes del fondo también aparece la argentina Motivia. La startup levantó una ronda de u$s 1,4 millones para acelerar su crecimiento. La empresa desarrolló una plataforma de inteligencia artificial para acompañar a pacientes con enfermedades crónicas. En el último tiempo, además, comenzó a enfocarse en programas de seguimiento para personas que utilizan medicamentos GLP-1 para tratar la obesidad y la diabetes.