El FMI explicó los 2 drivers del crecimiento de Argentina y cuándo llegará a un dígito la inflación

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió este miércoles el dato de inflación correspondiente a junio de 2026, que fue de 1,8%. Así, acumula en el primer semestre del año una suba del 16%. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,6%.

El mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una caída de 0,4% respecto al previo, al marcar un 2,1%. Cabe señalar que el dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC publicará la semana que viene para todo el país. Qué cifras esperan las consultoras.

Durante junio la variación del IPCBA respondió funda mentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Rubro por rubro, los precios que más subieron en CABA

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el ítem que mostró mayores subas el mes pasado, con un incremento promedio de 2,2%. Contribuyó con 0,44 puntos porcentuales a la variación mensual del IPCBA.

Se explica principalmente por las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en la tarifa del servicio residencial de suministro de agua.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,6%, con una incidencia de 0,27 puntos porcentuales. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

Por su parte, Salud aumentó 2,9%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga . Transporte promedió un alza de 2,1%, con una incidencia de 0,24 puntos porcentuales como resultado de las subas en los boletos de colectivo urbano, de subte y de tren.

Equipamiento y mantenimiento del hogar se elevó 4,1% e incidió 0,18 puntos porcentuales, al impactar principalmente los incrementos en las remuneraciones del personal de servicio doméstico. En menor medida, se destacaron las alzas en los precios de los productos de limpieza.

Inflación: las cifras que anticipan las principales consultoras

El 2,1% de inflación de mayo se celebró dentro del equipo económico del Gobierno por dos motivos: el índice representó una desaceleración que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado y consolidó la baja iniciada en abril , que había cortado una racha de 10 meses de aumentos ininterrumpidos.

Ahora, el indicador podría volver a dejar una buena señal en junio y perforar el piso del 2%, según las proyecciones que manejan distintas consultoras privadas.

El análisis de LCG

El rubro más relevante para los consumidores, Alimentos y Bebidas, no registró subas durante la quinta semana de junio . El análisis, que proviene del último relevamiento de la consultora LCG, no se trata de un fenómeno aislado: prosigue a una semana previa donde los precios tampoco arrojaron aumentos .

En cuanto a los rubros, la firma de Javier Okseniuk detectó en la última semana que el incremento de lácteos (2,3%) y carnes (0,5%) se compensó con la baja de verduras (-4,6%) y frutas (-3,1%). En términos de incidencia, frutas y verduras fueron los productos que más aportaron a la caída del indicador, con aportes del -0,14% y -0,37% respectivamente.

Azúcar, miel, dulces y cacao (0,9%), productos de panificación, cereales y pastas (0,2%) y bebidas (0,1%) tuvieron aumentos menores al 1%, mientras que comidas listas para llevar (-0,7%) terminó con tendencia negativa.

La estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados

Según la consultora, la inflación fue de 2,1% mensual, por debajo del 2,3% que había calculado para mayo. La variación interanual, en tanto, se ubicó en 31,4%, mientras que la inflación acumulada durante el primer semestre alcanzó el 16,2%.

La nueva estimación refuerza la idea de una desaceleración gradual del índice general, en línea con las expectativas que el propio Gobierno viene transmitiendo desde hace varias semanas.

El informe de Ferreres & Asociados también detalló que Educación encabezó las subas de junio con un incremento de 4,0%, seguida por Alimentos y bebidas, que avanzó 3,1%. Detrás se ubicaron Esparcimiento, con una variación de 2,8%, y Vivienda, que aumentó 2,3%.

En el resto de los rubros, Salud registró una suba de 1,7%, Bienes varios aumentó 1,4%, Transporte y comunicaciones avanzó 0,9%, Indumentaria 0,4%, mientras que Equipamiento y funcionamiento del hogar no mostró variaciones durante el mes.