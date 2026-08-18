Las 3 petroleras argentinas que recomiendan los especialistas: qué potencial le ven a cada una
El petróleo volvió a ubicarse por encima de los u$s 90 por barril, en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Qué acciones argentinas aparecen entre las favoritas de los analistas y qué hay que mirar antes de invertir.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 18 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.