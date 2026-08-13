YPF concretó el mayor anuncio de inversión de la historia y presentó a su proyecto Argentina LNG para ser incluido dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El monto total será de u$s 51.000 millones durante todo el proyecto, el mayor anunciado en el regimen hasta ahora.

Con este anuncio, la petrolera más que superó los proyectos ya aprobados dentro del régimen. Los 21 proyectos aprobados suman en conjunto u$s 46.708 millones, los que se proyecta que demandarán 95.158 puestos de trabajo. Con este, son 13 los proyectos presentados de gas y petróleo.

La iniciativa para exportar gas natural licuado implicará la mayor inversión anunciada en el marco del régimen y espera producir 12 millones de toneladas por año.

Esto implica que se generarán exportaciones por u$s 10.000 millones anuales durante dos décadas.

La inversión será en conjunto con la petrolera italiana ENI y XRG, el brazo inversor de la emiratí ADNOC.

El financiamiento se hará a través del mayor project finance para América Latina, con un 70% cubierto por un crédito internacional.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF afirmó, “la adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”.

El proyecto que se presentó al RIGI contempla el desarrollo de la cadena de valor integrada. El diseño incluye: la producción de gas en Neuquén, la infraestructura de transporte, las plantas de procesamiento, los trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 millones de toneladas por año en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.

En 2031 se prevé que el proyecto estará plenamente operativo con las dos unidades flotantes de licuefacción. Para ese entonces, se prevé que se habrán ejecutado al menos u$s 29.000 millones de la inversión. Al menos u$s 24.000 millones estarán volcados a infraestructura estratégica, contemplando los complejos industriales, ductos, instalaciones y los barcos.

En paralelo, u$s 5000 millones se invertirán en upstream y perforación de pozos para alcanzar el nivel de producción necesario para abastecer las unidades de licuefacción.

En la construcción del proyecto, la inversión será financiada con el project finance obtenido en mercados internacionales. En lo inmediato, aspiran a cerrar un financiamiento de u$s 15.000 millones con JP Morgan.

El respaldo del financiamiento lo darán los contratos de exportación a clientes con calificación “investment grade”.

En materia de empleo, prevén que en los próximos cuatro años, solo el proyecto genere 20.000 puestos anuales directos, indirectos e inducidos, mientras que en los picos alcanzará los 40.000 puestos. A lo largo de su vida útil, la demanda estable rondará los 8000 puestos.

Marin ya había anticipado que Vaca Muerta tocaría un pico de demanda de puestos de trabajo de hasta 90.000 hacia 2029, en el pico de construcciones en el yacimiento. En el caos de Río Negro, rige la ley para incentivar las contrataciones locales que plantea que el 80% de la mano de obra sea de la provincia.

En materia de demanda, proyectan que contratarán proveedores nacionales de bienes y servicios por u$s 15.000 millones.