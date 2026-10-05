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La llegada de las dos monoboyas que utilizará el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) marca un nuevo avance en una de las obras de infraestructura energética más ambiciosas que encara la Argentina.

Los equipos arribaron al puerto de San Antonio Este, en Río Negro, procedentes de Emiratos Árabes Unidos y serán una pieza clave para habilitar un nuevo esquema de exportación de crudo desde Punta Colorada.

Estaban trabados a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que complicaron la circulación en el estrecho de Ormuz .

Fueron fabricadas por la holandesa Bluewater Energy Services en su planta de Emiratos Árabes, pero quedaron atascadas en Medio Oriente por el conflicto en el estrecho de Ormuz.

Una vez que las terminaron, las desplazaron a través de barcos más chicos hacia el puerto de Omán, que es de donde salió un barco más grande para la Argentina y llegó en estos días.

Las estructuras formarán parte de la terminal marítima offshore del proyecto y permitirán conectar la creciente producción de petróleo de Vaca Muerta con los mercados internacionales mediante un sistema diseñado para operar con los mayores buques petroleros del mundo.

Se trata de dos monoboyas del tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring), una tecnología ampliamente utilizada en terminales petroleras offshore de distintos países. A diferencia de los puertos tradicionales, este sistema permite que los buques tanque se amarren mar adentro para cargar petróleo sin necesidad de construir un muelle fijo.

El equipamiento que llegó vale u$s 50 millones.

Provincia de Río Negro

Si se trababan, YPF debía recurrir a un plan B, que hubiera demorado todo el proceso.

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Una vez instaladas, ambas estructuras estarán ubicadas a unos siete kilómetros de la costa de Punta Colorada.

Desde allí quedarán conectadas mediante cañerías flexibles de gran diámetro a un sistema submarino equipado con tecnología de monitoreo y control remoto. Cada monoboya será asegurada al lecho marino mediante seis anclas de alta capacidad, diseñadas para operar bajo condiciones marítimas exigentes.

El sistema también incluirá estructuras submarinas conocidas como PLEM (Pipeline End Manifold), que funcionarán como punto de conexión entre el oleoducto terrestre y las instalaciones de carga ubicadas en el mar, según informó YPF.

Uno de los principales objetivos de esta infraestructura será permitir que lleguen por primera vez al país los buques VLCC (Very Large Crude Carrier), considerados los petroleros de mayor tamaño del mundo. Cada uno de ellos tiene capacidad para transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje, una escala que mejorará la eficiencia logística y reducirá los costos de exportación.

Desde la empresa destacaron que la llegada de estos equipos constituye un nuevo hito dentro del cronograma de obras.

“Las monoboyas son un componente estratégico de la infraestructura de exportación de VMOS . Su llegada a Río Negro marca un nuevo paso en la construcción de una solución logística de escala internacional que permitirá acompañar el crecimiento de la producción y potenciar las exportaciones energéticas del país”, afirmó Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

La incorporación de las monoboyas se suma a los avances registrados en los distintos frentes de construcción del proyecto, considerado estratégico para ampliar la capacidad de evacuación del petróleo producido en Vaca Muerta y consolidar al shale argentino como proveedor de los mercados internacionales.

VMOS es un proyecto de transporte de petróleo que integra infraestructura de producción y transporte con el objetivo de desarrollar el potencial de Vaca Muerta y abastecer la demanda internacional.