El petróleo es una de las materias primas más seguidas por los inversores, ya que el mercado ofrece distintos instrumentos financieros para tomar exposición a su precio. Cada uno tiene una estructura diferente, con riesgos, costos y mecanismos de funcionamiento que pueden modificar de manera significativa el resultado final.

Entre ellos se encuentran los ETC, sigla de Exchange Traded Commodity, instrumentos cotizados en bolsa que permiten obtener exposición a una materia prima o a un índice de materias primas.

En muchos mercados, especialmente en Europa, tienen la forma de títulos de deuda emitidos contra una inversión directa o indirecta en materias primas o en contratos derivados sobre ellas.

En el caso del petróleo, estos instrumentos permiten obtener exposición a una referencia vinculada al crudo sin necesidad de comprar barriles. Esa referencia puede estar relacionada con un precio spot, con uno o varios contratos de futuros o con un índice que combina distintos vencimientos.

Por eso, antes de invertir, especialmente si operás desde la Argentina, conviene identificar qué referencia sigue el instrumento, cómo obtiene esa exposición, qué costos y riesgos incorpora y cómo pueden influir la moneda, el mercado de cotización, el intermediario y los impuestos aplicables .

El precio del petróleo no es necesariamente el que pagás

Un inversor que recién empieza puede buscar la palabra petróleo en la plataforma de su bróker, encontrar un producto cotizado y asumir que, si el crudo sube, su inversión debería acompañar ese movimiento en la misma proporción. Esa conclusión puede ser errada.

Los ETC son instrumentos de deuda cuyo valor está vinculado, de forma directa o indirecta, al comportamiento de una materia prima o de un índice de materias primas.

No son fondos de inversión y tienen una estructura financiera propia. El rendimiento del producto depende de la referencia concreta que siga y de la estructura utilizada para obtener esa exposición.

Esto es especialmente importante en el caso del petróleo, donde existen productos que toman como referencia contratos de futuros. En esos casos, además de la evolución de esos contratos, pueden influir la forma de la curva de futuros y el mecanismo utilizado para renovar las posiciones.

Qué es un ETC de petróleo y qué busca replicar

Los ETC son instrumentos financieros cuyo valor está vinculado, de forma directa o indirecta, al comportamiento de una materia prima o de un índice de materias primas y su rendimiento depende de la referencia concreta que siga cada producto y de la estructura utilizada para obtener esa exposición.

En este tipo de instrumentos es fundamental identificar tres aspectos:

Si la referencia es Brent o WTI

Si esa referencia busca seguir el precio spot, un contrato de futuros determinado o un índice que combina distintos vencimientos

Cómo se realiza el rollover, es decir, la renovación de las posiciones en futuros.

Un ejemplo para entender la diferencia

Supongamos que un inversor quiere aprovechar una suba del petróleo y compra un ETC cuya referencia está construida a partir de contratos de futuros.

A primera vista, podría esperar que el producto se comporte de la misma manera que el precio del barril que observa en una plataforma financiera, pero no necesariamente es así.

El ETC está siguiendo una referencia construida a partir de contratos de futuros y no directamente el precio spot del petróleo. Por eso, el resultado dependerá de la evolución de esos contratos y de la metodología que utiliza el producto para renovar las posiciones.

Si el contrato que debe comprarse para mantener la exposición cotiza por encima del que se vende al renovar la posición, el rollover puede tener un efecto negativo sobre el rendimiento. En la situación inversa, el efecto puede ser favorable.

Gemini

Pero también puede ocurrir lo contrario: si los contratos que se compran para renovar la posición son más baratos que los que se venden, ese proceso puede contribuir positivamente al rendimiento.

Cómo funciona: el dato clave está en la estructura

Una vez identificada la referencia, el siguiente paso es entender cómo el producto obtiene esa exposición.

Algunos ETC utilizan derivados, como swaps, para replicar el comportamiento de la referencia. Otros pueden tener estructuras diferentes. Por eso, no conviene asumir que todos los ETC de petróleo funcionan de la misma manera.

La documentación del producto permite determinar cómo está construido. Allí hay que revisar quién lo emite, cómo se obtiene la exposición, qué garantías existen, qué entidades intervienen y cuáles son los derechos del inversor.

Que un producto esté colateralizado no significa que el inversor tenga petróleo almacenado a su nombre. El colateral forma parte de la estructura financiera del instrumento y, por eso, hay que conocer qué activos lo integran, quién los custodia y qué derechos tiene el inversor sobre esas garantías ante un incumplimiento.

ETC, petróleo físico, acciones petroleras y futuros no son lo mismo

El precio spot representa una referencia del mercado físico, mientras que un ETC basado en futuros está expuesto a la evolución de esos contratos y a la metodología utilizada para renovarlos.

El precio del petróleo puede influir sobre una empresa productora o integrada, pero su acción también está condicionada por sus costos, nivel de producción, deuda, inversiones, decisiones de gestión, dividendos, regulación y otros factores propios del negocio.

Comprar futuros

Comprar futuros directamente también es una operación distinta. El inversor toma una posición contractual sobre un vencimiento determinado y debe considerar las reglas de margen, vencimiento y liquidación propias de ese mercado.

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Un ETC, en cambio, es un título cotizado en bolsa que ofrece exposición a una referencia mediante la estructura establecida por su emisor.

La palabra “petróleo” no alcanza: hay que mirar el benchmark

Para comparar dos ETC, el primer dato que hay que buscar es el benchmark, es decir, la referencia que el producto busca seguir.

Es clave comprobar si siguen Brent, WTI u otra referencia, qué contratos de futuros utiliza el índice, qué vencimientos contempla y cómo se realiza el rollover.

La pregunta práctica es sencilla: ¿qué tendría que subir o bajar para que mi ETC cambie de precio? Si la respuesta es simplemente “el petróleo”, todavía falta información.

Contango y backwardation: por qué el ETC puede rendir distinto

La diferencia entre el precio spot y los futuros permite entender uno de los principales factores que pueden modificar el rendimiento de un ETC de petróleo.

Se habla de contango cuando los contratos de vencimientos posteriores cotizan a precios superiores a los de los contratos más próximos.

Hay backwardation cuando ocurre lo contrario y los contratos más cercanos cotizan a precios superiores a los de vencimientos posteriores.

Cuando un producto mantiene una posición en futuros, esos contratos deben renovarse antes de su vencimiento si la estrategia busca mantener la exposición. Ese proceso se conoce como rollover.

En un mercado en contango, una posición larga puede verse perjudicada cuando, para mantener la exposición, es necesario vender un contrato y comprar otro a un precio mayor. En backwardation, el efecto puede ser favorable.

Por eso, el rendimiento acumulado de una estrategia basada en futuros puede separarse del comportamiento que muestra el precio spot del petróleo.

La pregunta práctica, entonces, no es solamente si el petróleo está subiendo o bajando. También hay que saber cómo está estructurada la curva de futuros y cómo la referencia realiza el rollover.

Colateral no significa ausencia de riesgo

La existencia de garantías tampoco elimina todos los riesgos. En un ETC colateralizado, el inversor debe conocer qué activos integran las garantías, quién los custodia, qué relación tienen con las obligaciones del producto y qué derechos existen ante un incumplimiento.

Por eso, hay que entender qué significa concretamente dentro de la estructura de ese ETC.

La moneda también puede cambiar el resultado

El benchmark puede estar denominado en una moneda mientras el título se negocia en otra. Además, algunos productos incorporan cobertura cambiaria y otros no.

Para un inversor cuya referencia patrimonial sea otra moneda, el resultado final puede depender tanto de la evolución del ETC como de los movimientos del tipo de cambio.

Por eso conviene distinguir entre la moneda del benchmark, la moneda del producto y la moneda en la que se negocia el título.

Los costos: no alcanza con mirar la comisión de gestión

Otro error frecuente es comparar únicamente la comisión de gestión. El costo de una inversión puede estar compuesto por distintos elementos. Además de los gastos propios del producto, hay que considerar los costos vinculados con la estructura de réplica, el spread entre el precio de compra y el de venta y los cargos que pueda aplicar el intermediario.

Por eso, para comparar dos ETC hay que revisar el conjunto de costos y entender cuáles impactan directamente sobre el rendimiento.

Liquidez: mirar también el spread

Que un producto cotice en bolsa no significa que siempre tenga las mismas condiciones de negociación.

Para evaluar la liquidez conviene observar el volumen negociado y, especialmente, la diferencia entre el precio comprador y el vendedor, conocida como spread. Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor puede ser el costo implícito de entrar o salir de una posición.

También hay que comprobar en qué mercado se piensa operar, ya que un mismo instrumento puede estar listado en distintas plazas y presentar diferentes condiciones de negociación.

Cómo leer la documentación antes de invertir

Hay tres documentos que conviene ubicar antes de comprar:

El primero es el KID, el documento de datos fundamentales. Allí aparecen las características principales del producto, los riesgos, los costos, el período recomendado de tenencia y otros elementos relevantes para el inversor minorista.

El segundo es el prospecto, donde se desarrolla la estructura general del programa de emisión, los riesgos legales y financieros y el funcionamiento de las garantías.

El tercero son los Final Terms, los términos finales de la emisión concreta. Allí se pueden verificar las condiciones específicas aplicables al título que se está analizando.

La lectura conjunta de esos documentos permite evitar uno de los errores más comunes: evaluar el producto por su nombre comercial sin conocer qué referencia sigue ni cómo está construido .

Cómo comparar dos ETC de petróleo

La comparación tampoco debería empezar por cuál tuvo el mejor rendimiento reciente. Primero hay que verificar si ambos productos siguen la misma referencia. Un ETC sobre WTI no necesariamente se comportará igual que uno sobre Brent, y tampoco dos ETC que sigan el mismo tipo de petróleo tienen por qué utilizar la misma metodología.

Después hay que comparar la estructura. Hay que revisar cómo se obtiene la exposición, qué papel desempeñan los derivados, quién emite el instrumento, cómo se constituye el colateral y cuáles son los riesgos asociados.

El siguiente paso es mirar la moneda y los costos. Un producto puede negociarse en una moneda diferente de aquella en la que está denominado su benchmark y las condiciones de negociación también pueden variar entre mercados.

Por último, conviene observar la liquidez y el comportamiento histórico frente al benchmark correspondiente. La comparación tiene sentido cuando se utilizan referencias homogéneas y períodos equivalentes.

Antes de poner un solo dólar

Antes de comprar, el inversor debería poder responder estas preguntas con información tomada de la documentación oficial:

¿Cuál es el producto exacto y quién lo emite?

¿Cuál es el benchmark y sigue Brent, WTI u otra referencia?

¿Sigue el precio spot o contratos de futuros?

¿Cómo se realiza el rollover?

¿Cómo puede afectar el contango o el backwardation?

¿Cómo se obtiene la exposición y qué papel tienen los derivados?

¿En qué moneda está denominado el producto y existe cobertura cambiaria?

¿Cuáles son todos los costos, incluido el spread y lo que cobra el intermediario?

¿Dónde cotiza y qué liquidez tiene?

¿Cuál es el período recomendado de tenencia?

¿Cómo se comportó históricamente frente a su benchmark?

Si alguna de esas respuestas no puede encontrarse en la documentación oficial del producto, del mercado donde cotiza o del intermediario, no conviene completar el dato por intuición . Lo prudente es obtener la información antes de invertir.

Qué mirar primero

Primero hay que identificar el benchmark exacto. Después, entender cómo se obtiene la exposición. Luego, revisar el emisor, la estructura y las garantías. A continuación, analizar la moneda, los costos y la liquidez. Solo después tiene sentido mirar el comportamiento histórico.

Tené en cuenta que la disponibilidad de cada instrumento, las condiciones para operar y el tratamiento impositivo pueden variar según el producto, el mercado, el intermediario y la situación particular de cada inversor.

Antes de operar, conviene consultar la documentación oficial y verificar que el agente utilizado se encuentre habilitado por el organismo regulador correspondiente. La CNV recomienda operar únicamente con agentes y proveedores registrados ante el organismo.