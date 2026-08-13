Cómo evaluar un ETC de petróleo antes de poner un solo dólar
Los ETC ofrecen exposición al petróleo sin necesidad de comprar barriles. Su rendimiento depende del benchmark, los contratos de futuros, el rollover, el contango, el tipo de cambio, los costos y el riesgo de emisor, factores clave para evaluar antes de invertir.
Desde opciones más defensivas y enfocadas en dividendos hasta empresas tecnológicas con mayor potencial de crecimiento, los Cedears permiten armar estrategias para cada perfil de inversor. Qué alternativas miran los especialistas y qué tener en cuenta antes de elegir.