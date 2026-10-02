Cada vez más argentinos eligen la modalidad de voluntariado para garantizarse una estadía sin costo a cambio de colaborar en el lugar por pocas horas a la semana. En este caso, hay una oportunidad concreta en San Rafael, Mendoza, que, por sus paisajes y sus bodegas, visitarlo puede salir caro.

En este contexto, una finca de la zona abrió una convocatoria para recibir voluntarios que quieran alojarse sin pagar. La propuesta está en Worldpackers, la plataforma de viajeros que conecta voluntarios con anfitriones.

Cómo funciona el voluntariado en la finca de San Rafael

Los voluntarios deben colaborar 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, y tienen dos días libres para recorrer la región.

Según la publicación, las tareas se centran en el mantenimiento de la casa rural y de los espacios exteriores.

Buscan voluntarios para vivir en San Rafael a cambio de colaborar 20 horas a la semana en una finca. mendozafacil

Estas son las principales actividades:

Jardinería: plantar, cultivar y mantener los espacios verdes.

Pintura y decoración: colaborar con el embellecimiento de la propiedad.

Construcción y reparaciones: hacer pequeños trabajos de mantenimiento.

Actividades rurales: ayudar con la siembra, la cosecha y otras tareas del campo.

Este intercambio de trabajo por hospedaje gratis es ideal para los que viajan con un presupuesto ajustado o, simplemente, buscan aventuras nuevas a lo largo de la Argentina.

A cambio de esta colaboración, el anfitrión ofrece:

Habitación individual y alojamiento gratuito.

Conexión a Internet y acceso a una cocina equipada .

Bicicletas para moverse por la finca y el pueblo.

La finca está cerca de un río y tiene vistas a los paisajes naturales de San Rafael, por lo que es una gran oportunidad para amantes de la naturaleza. El tiempo libre se puede aprovechar para actividades al aire libre, como visitar el Cañón del Atuel.

Los requisitos para postularse al voluntariado

Para presentar la postulación, la persona debe:

Tener entre 21 y 70 años .

Contar con nivel principiante de inglés o español .

Quedarse un mínimo de 5 días y un máximo de 14 días.

Cabe destacar que la convocatoria acepta dúos o parejas y hay disponibilidad entre octubre de este año hasta febrero de 2027. No obstante, primero lo debe confirmar el anfitrión.

En este sentido, el paso a paso del trámite es el siguiente: se debe crear un perfil en Worldpackers, ingresar a la publicación y enviar la solicitud. Por último, el anfitrión decide si acepta al postulante.

Cabe destacar que no todo está incluido: los pasajes, seguro, transporte interno y documentación corren por cuenta de cada voluntario. Asimismo, se aconseja ver las reseñas de otros voluntarios sobre el anfitrión, las fechas disponibles y el costo del viaje a Mendoza.