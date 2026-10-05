El diseño y las industrias creativas reúnen proyectos que buscan combinar desarrollo productivo, innovación y nuevas formas de aprovechamiento de materiales. En distintos puntos del país, emprendimientos vinculados con la moda, los textiles, la joyería, los biomateriales y el reciclaje buscan transformar esas ideas en propuestas con posibilidades de crecimiento.

En ese marco, DAE Creative Bootcamp cerró su edición 2026 con dos novedades: cuatro emprendimientos recibieron fondos de capital semilla de u$s 5.000 cada uno y otros cinco fueron seleccionados para viajar a Londres y avanzar en la internacionalización de sus proyectos. El programa es impulsado por la Fundación Bunge y Born y el British Council.

Capital semilla para cuatro emprendimientos argentinos

La edición 2026 seleccionó a 15 emprendimientos de todo el país entre 175 postulaciones. Durante el proceso participaron de más de 190 horas de capacitación estratégica, con referentes de Libra-Europe, Swansea University y organizaciones argentinas como Globant, Fundación ICBC, Fundación FLOR e IDEX.LA.

Tres de los fondos de capital semilla fueron otorgados por la Fundación Bunge y Born y uno por la Fundación Banco Ciudad.

Linera Kamayana, de Salta, trabaja en la producción y el desarrollo agrotextil de lino. Radicado en el Valle Calchaquí, el proyecto recupera y cultiva lino textil argentino, desde el hilado artesanal hasta la tejeduría. Cuenta con asistencia técnica del INTI y de la Universidad Nacional Tecnológica.

Fenikks, de Santa Fe, transforma plásticos reciclados y tapas de botellas en canilleras de fútbol de alta resistencia. El emprendimiento trabaja bajo un modelo social 1x1: por cada par comercializado dona otro idéntico a escuelas y clubes de fútbol de barrio en zonas vulnerables de todo el país.

Bárbara D’Ambra, de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolla joyería de autor contemporánea. Sus piezas son confeccionadas a mano con plata, bronce y alpaca y el proyecto articula una cadena de trabajo local con fundiciones y orfebres.

El cuarto fondo fue para BAUMM, también de CABA. La marca produce mochilas, bolsos, abrigos y equipamiento urbano a partir de descartes de alta resistencia provenientes de deportes de acción, como velas de parapentes, paracaídas y kites.

Cinco emprendimientos argentinos viajarán a Londres

La segunda iniciativa alcanza a cinco emprendimientos de las cohortes 2023-2025, seleccionados entre 27 postulaciones para participar de una experiencia de internacionalización en Londres, en alianza con la University of the Arts London (UAL).

El objetivo es fortalecer sus posibilidades de acceso al mercado británico y acercarlos a nuevos modelos de financiación. Para eso tendrán una agenda diseñada según sus perfiles, con mentorías, reuniones estratégicas, visitas a instituciones y conexiones con actores del sector creativo del Reino Unido.

Entre los seleccionados está GARCIA BELLO, de Tierra del Fuego, una marca de moda lenta que trabaja con reciclaje y economía circular. Produce prendas artesanales a partir de materiales reciclados y sus colecciones fueron exhibidas en galerías y museos de América, Europa y Asia.

Cuero LO’OC, de Chaco y desarrollado por Eugenia Marques, produce biomateriales similares al cuero a partir de desechos de algodón chaqueño. El proyecto continúa investigando alternativas para perfeccionar el material.

Desde Córdoba fue seleccionado Black Oveja, de Silvina Chialva, un estudio de diseño textil que desarrolla superficies acústicas y térmicas a partir de fieltro de lana Merino de la Patagonia argentina.

Fracking Design, de Ornella Basilotta, tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires y desarrolla marroquinería sostenible mediante el reciclaje de big bags plásticas provenientes de la industria del petróleo y el gas.

El quinto seleccionado es Mutan, de Sergio Fasani, con base en Villa Martelli. El emprendimiento transforma plástico postconsumo, principalmente tapitas de botellas, en objetos funcionales, mobiliario y accesorios mediante técnicas de triturado y moldeado en calor.

El vínculo entre Argentina y el Reino Unido

Durante el cierre del programa participaron referentes de instituciones británicas vinculadas con las industrias creativas. Entre ellos estuvieron especialistas de la University of the Arts London y del British Council, además de representantes de BEYOND Conference.

El director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Andrés Basilio Agres, señaló que el programa busca “identificar talento” y “generar conexiones”, además de vincular a los emprendedores con organizaciones y oportunidades que les permitan crecer.

Por su parte, la jefa de Artes del British Council en Argentina, Valeria Zamparolo, destacó que el viaje a Londres constituye “una nueva instancia que profundiza el vínculo entre los ecosistemas creativos de Argentina y el Reino Unido”.

Como parte de la agenda del programa, DAE-Creative Bootcamp también estableció una alianza con la Feria Puro Diseño, que se realizará entre el 9 y el 11 de octubre. Allí varios emprendimientos participantes tendrán espacios de exhibición y talleres vinculados con propuestas sostenibles.