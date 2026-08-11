El petróleo volvió a ocupar el centro de la escena financiera internacional. El Brent llegó a superar este martes los u$s 90 por barril y después recortó parte de la suba, en una jornada marcada por las negociaciones alrededor de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Durante la rueda llegó a tocar u$s 90,03 y luego volvió a ubicarse por debajo de ese nivel.

Para el inversor argentino, el movimiento vuelve a poner el foco sobre las acciones relacionadas con Vaca Muerta. Pero el primer punto que conviene tener presente es que no todas las empresas energéticas tienen la misma exposición al precio del petróleo.

La reacción económica de cada compañía depende de cuánto crudo produce, a qué precio consigue venderlo, qué proporción exporta, cuánto le cuesta extraer cada barril, cuánto debe invertir para incrementar la producción y qué peso tienen otros negocios dentro de su balance.

También importa la infraestructura disponible para sacar el petróleo de Vaca Muerta, la política local de precios de los combustibles, la regulación y, finalmente, cuánto de un escenario favorable ya está incorporado en el precio de la acción.

Por eso, ante una suba sostenida del Brent, el análisis empieza por Vista y YPF, pero no termina allí.

Vista y la exposición directa al precio del crudo

Entre las compañías vinculadas con la Argentina que cotizan en Wall Street, Vista presenta una de las relaciones operativas más directas con el petróleo.

En el segundo trimestre de 2026 alcanzó una producción total de 156.100 barriles equivalentes de petróleo diarios. Además, el 89% de sus reservas probadas al cierre de 2025 correspondía a petróleo.

El precio por cada barril

Para entender la sensibilidad al Brent hay un dato todavía más relevante: durante el segundo trimestre, Vista exportó el 72% de sus volúmenes vendidos de petróleo y el 100% de los barriles del período se comercializó a paridad de exportación. Su precio realizado de crudo fue de u$s 89,4 por barril.

Esto significa que el inversor no debería mirar solamente la cotización internacional del petróleo. También debe preguntarse qué precio efectivamente recibe la compañía por cada barril.

Una empresa puede producir petróleo mientras el Brent sube, pero si sus ventas están desacopladas de la referencia internacional, el beneficio puede ser menor. En Vista, la elevada exposición a precios de exportación hace que esa transmisión sea particularmente relevante.

Costos

Vista informó un lifting cost de u$s 4,5 por barril equivalente en el segundo trimestre. Es decir, cuanto mayor sea la distancia entre el precio realizado y el costo de producción, mayor puede ser la capacidad de generación de caja , aunque para llegar al resultado final también deben considerarse regalías, transporte, impuestos, gastos financieros e inversiones.

Ese punto es central para cualquier inversor que busque exposición al petróleo: no alcanza con producir mucho. Importa cuánto cuesta producirlo.

YPF, una exposición cada vez mayor a Vaca Muerta

YPF presenta una ecuación diferente porque combina una fuerte expansión del shale con un negocio integrado que también incluye refinación y comercialización de combustibles.

La compañía acaba de informar los resultados del segundo trimestre de 2026. Registró un EBITDA ajustado de u$s 2804 millones y una utilidad neta de u$s 1205 millones. Los ingresos alcanzaron US$ 6574 millones.

El desempeño estuvo acompañado por el crecimiento de la producción de shale y por precios internacionales del petróleo más altos.

Además, YPF elevó su proyección de EBITDA ajustado para 2026 hasta aproximadamente u$s 8000 millones, desde una estimación previa cercana a u$s 6000 millones.

La nueva guía utiliza como supuesto un Brent promedio de aproximadamente u$s 82 por barril para el año.

Por qué el precio del petróleo es una variable tan importante para YPF

YPF también proyecta una producción promedio de shale oil cercana a 215.000 barriles diarios durante 2026 y apunta a terminar el año con unos 250.000 barriles diarios. Alrededor del 70% de las inversiones previstas para este año estarán destinadas al shale.

Para el inversor aparece entonces una segunda categoría de análisis: el crecimiento de la producción.

Una compañía puede beneficiarse de un barril caro, pero el impacto será mayor si al mismo tiempo está aumentando la cantidad de barriles que produce. Precio y volumen son las dos piezas principales de la ecuación de ingresos.

¿Por qué la relación con el Brent no es completamente lineal?

Al tratarse de una empresa integrada, también refina petróleo y vende combustibles en el mercado argentino. Por eso importa la relación entre el precio internacional del crudo y los precios domésticos de las naftas y el gasoil.

Si el petróleo internacional sube mucho más rápido que los combustibles locales, el upstream puede recibir un beneficio mientras el negocio de refinación enfrenta una materia prima más costosa. Si los precios internos acompañan, esa diferencia se reduce.

Cotización actual del Petróleo (foto: Pixabay).

La política de precios domésticos es, por lo tanto, otra variable que debe mirar quien invierte en YPF.

Pampa, una petrolera cada vez más petrolera, pero todavía diversificada

Pampa Energía también aumentó su exposición al petróleo con el desarrollo de Rincón de Aranda, aunque su perfil continúa siendo más diversificado que el de Vista.

En 2025, su producción había promediado 84.400 barriles equivalentes diarios, con un mix compuesto en un 86% por gas y sólo 14% por petróleo.

La composición empezó a cambiar

En el segundo trimestre de 2026, Pampa alcanzó una producción total promedio de 107.500 barriles equivalentes por día y el gas representó el 78% del total. Es decir, los líquidos elevaron su participación hasta aproximadamente el 22%.

El principal activo para entender ese cambio es Rincón de Aranda, un bloque de 237 kilómetros cuadrados ubicado en la ventana de black oil de Vaca Muerta y controlado por Pampa.

El proyecto recibió en julio la aprobación para ingresar al RIGI bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

Para el inversor, Pampa muestra otro aspecto del análisis: no sólo importa la exposición actual al petróleo, sino cómo puede cambiar el mix de producción en los próximos años.

Una empresa predominantemente gasífera puede volverse más sensible al Brent si desarrolla nuevos campos de petróleo y aumenta el peso del crudo dentro de su producción.

Al mismo tiempo, la diversificación puede actuar como amortiguador. Pampa posee generación eléctrica, petroquímica, producción de gas y petróleo y una participación de cocontrol del 26,9% en TGS. Eso significa que una variación del Brent no determina por sí sola la evolución de todo su flujo de fondos.

TGS y el segundo efecto de un petróleo más caro

La compañía participa en transporte de gas, producción y comercialización de líquidos y servicios de midstream, entre otras actividades. En el segundo trimestre de 2026, aproximadamente el 80% de los ingresos de su segmento de transporte de gas provinieron de contratos firmes.

Eso hace que el precio del Brent no sea el principal determinante directo de ese negocio.

Para una empresa de infraestructura, el factor central es otro: cuánto petróleo y gas necesitan mover los productores.

Si un precio elevado del crudo mejora la rentabilidad de desarrollar Vaca Muerta, las petroleras pueden perforar más pozos, aumentar sus volúmenes y demandar mayor capacidad de tratamiento y transporte.

Ese proceso puede beneficiar a empresas vinculadas con el midstream, pero el efecto es más indirecto y requiere tiempo.

Por eso, para analizar este tipo de compañías, mirar el Brent de un día sirve menos que seguir la evolución de la producción de la cuenca, los contratos, las tarifas y los nuevos proyectos de infraestructura.

Petróleo: las variables que debe mirar un inversor

Para alguien que hoy está evaluando acciones argentinas a partir de la suba del petróleo, el precio del Brent es solamente el punto de partida.

Exposición al crudo

Cuanto mayor sea la participación del petróleo dentro de la producción y los resultados de una compañía, mayor suele ser su sensibilidad operativa al precio internacional.

Precio realizado

El Brent puede cotizar a u$s 90, pero lo relevante para el balance es cuánto cobra efectivamente cada empresa por sus barriles. Allí pesan la calidad del crudo, los contratos, los descuentos, el transporte y la posibilidad de exportar.

Crecimiento de los volúmenes

Precio y cantidad se multiplican. Un barril caro tiene un efecto distinto en una empresa cuya producción cae que en otra que incorpora nuevos pozos y aumenta aceleradamente su producción.

Costos y márgenes

El inversor debe observar costos de extracción, transporte, regalías, impuestos y gastos operativos. Dos compañías pueden recibir el mismo precio por el petróleo y generar resultados muy diferentes.

Inversiones y balance

El shale necesita perforación permanente. Por eso, crecer también exige capital. El mercado suele mirar el nivel de capex, la deuda, el apalancamiento y la capacidad de financiar nuevas etapas de desarrollo sin deteriorar el balance.

Infraestructura

Producir más petróleo sirve si existen oleoductos, plantas y terminales capaces de llevarlo hasta el mercado. La ampliación de la capacidad de evacuación de Vaca Muerta es una pieza necesaria para que el crecimiento productivo pueda transformarse en exportaciones.

Valuación de la acción

Una empresa puede tener excelentes perspectivas y, aun así, no representar necesariamente una oportunidad si su precio ya descuenta un escenario extremadamente favorable. El inversor debe distinguir entre una mejora del negocio y una acción barata.

A esas variables se agregan riesgos propios de la Argentina, como regulación, impuestos, acceso al mercado de cambios y condiciones macroeconómicas, además del riesgo internacional propio del petróleo.

El Brent puede subir y las acciones bajar

La diferencia entre negocio y cotización es clave. Que el Brent aumente no significa que las petroleras deban subir automáticamente en Bolsa en la misma rueda.

Una acción incorpora simultáneamente expectativas sobre precios futuros del petróleo, resultados, producción, costos, deuda, tasas de interés, riesgo argentino y valuación.

Cuánto dura el movimiento

Un salto del petróleo provocado por una noticia geopolítica puede revertirse rápidamente y tener poco impacto sobre el valor económico de una petrolera.

Un cambio sostenido en el precio esperado para los próximos meses o años puede modificar de forma mucho más significativa las proyecciones de ingresos y flujo de caja.

De hecho, la volatilidad de este martes muestra esa diferencia. El Brent llegó a superar los u$s 90 y luego retrocedió por debajo de ese nivel a medida que el mercado procesó nuevas señales sobre las negociaciones vinculadas con Irán y el estrecho de Ormuz.

Por eso, el inversor necesita identificar qué compañía tiene mayor exposición al barril, qué precio consigue efectivamente, cuánto puede aumentar su producción, qué costos soporta para hacerlo y cuánto de ese escenario ya está incluido en su valuación.

Vista ofrece actualmente una exposición operativa especialmente directa por el peso del petróleo, su elevada participación de exportaciones y su bajo costo de extracción.

YPF combina una producción de shale oil en fuerte crecimiento con las particularidades de una compañía integrada y del mercado doméstico.

Pampa aumenta su sensibilidad al crudo a medida que desarrolla Rincón de Aranda , aunque conserva una estructura diversificada.

TGS juega otra apuesta, vinculada principalmente con la expansión de los volúmenes y la infraestructura.

El Brent es la señal más visible. Para elegir una acción, sin embargo, el dato decisivo es cuánto de ese precio internacional puede terminar convertido en flujo de caja para el accionista.