En la era digital actual, donde el tiempo frente a la pantalla aumentó considerablemente, establecer límites se vuelve crucial para mantener un entretenimiento saludable y evitar que se descontrole. La manera en que usamos nuestros dispositivos móviles puede afectar nuestra calidad de vida y salud mental, por lo que es fundamental aprender a manejar este tiempo.

Las herramientas disponibles en dispositivos Android, como los temporizadores de aplicaciones y la opción de programar descansos, son recursos que pueden ayudar a controlar el uso excesivo de las pantallas.

Las herramientas para un uso consciente de la pantalla

Una recomendación clave es definir el límite antes de empezar, no cuando la sesión ya está avanzada. Establecer de antemano cuánto tiempo se va a dedicar al entretenimiento digital, cuánto dinero se está dispuesto a gastar, si se trata de apuestas, y qué actividad viene después ayuda a evitar que la pantalla capture más tiempo del previsto. También puede servir dejar fuera del celular las notificaciones innecesarias, programar pausas y revisar semanalmente cuánto tiempo se dedica a cada aplicación.

La opción de Bienestar digital en teléfonos Android permite a los usuarios controlar el tiempo de uso de sus aplicaciones y configurar límites personalizados. Esta función ayuda a los usuarios a ser conscientes de cuánto tiempo dedican a cada actividad y a establecer límites de tiempo diarios, promoviendo así hábitos más responsables y equilibrados en el uso del entretenimiento digital. La posibilidad de configurar un PIN para los límites de aplicaciones suma un nivel extra de control, evitando que otras personas cambien esta configuración fácilmente.

Foto: modificada con IA por El Cronista.

En este contexto, las plataformas de apuestas reguladas pueden incluir herramientas orientadas al juego responsable y al control de la actividad por parte de los usuarios. Betsson informa que en su portal con dominio .bet.ar, destinado únicamente a mayores de 18 años, ofrece límites de tiempo y depósito, recordatorios de actividad, pruebas de autoevaluación y opciones de autoexclusión. Las condiciones y la disponibilidad de estas funciones deben verificarse en los canales oficiales del operador y de la autoridad regulatoria correspondiente.

La importancia del juego responsable y de los límites personales

El juego responsable es un conjunto de buenas prácticas que busca asegurar que la experiencia de apostar sea segura y agradable, siempre priorizando la diversión por sobre el riesgo económico. En este sentido, el concepto de moderación es clave; disfrutar de un juego de azar debe hacerse con moderación. En esa línea, Betsson impulsa iniciativas vinculadas al juego responsable y promueve el uso de herramientas de gestión personal para que la actividad se mantenga dentro de parámetros recreativos y controlados.

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es la recomendación de establecer límites claros tanto en el tiempo de juego como en el monto a apostar. El uso de herramientas como la prueba de autoevaluación permite a los apostadores revisar sus hábitos y tomar decisiones informadas sobre su manera de jugar.

Cuando el entretenimiento empieza a desplazar rutinas, descanso, vínculos o responsabilidades, pedir ayuda también forma parte del cuidado personal. Para quienes necesitan orientación, contención o asesoramiento en CABA, la Lotería de la Ciudad cuenta con la línea gratuita 0800-666-6006 y el canal digital orientacion@loteriadelaciudad.gob.ar. Además, para urgencias o apoyo en salud mental, se encuentra habilitado el 0800-333-1665 las 24 horas del día. Las apuestas están permitidas únicamente para mayores de 18 años. Se recomienda jugar de manera responsable

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.