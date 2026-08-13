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Zonas frías

Subsidios

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, reveló hoy que se actualizaron las proyecciones de la capacidad productiva de Vaca Muerta y que su volumen habilitaría el equivalente a 100 años de producción.

El funcionario encargado de revisar y aprobar los proyectos que solicitan la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) informó, en el marco del AmCham Energy Forum, que desde la Secretaría de Energía solicitaron al Instituto Argentino del Petróleo y el Gas que reevalúe los recursos recuperables de petróleo del yacimiento, dado que la última medición se hizo hace 15 años.

“Dio 30.000 millones de barriles, es prácticamente el doble de la estimación que teníamos hace 15 años”, explicó González.

En este sentido, explicó que coincide con la ampliación de la superficie útil de la cuenca hacia el este y el norte y que la cantidad de barriles es equivalente “a nivel de producción de hoy, son casi 100 años de producción total, solamente en Vaca Muerta. A nivel de exportación de hoy, estamos hablando de 250 años de exportación de petróleo”.

RIGI

El funcionario además anticipó que YPF aplicará en el RIGI para su proyecto de Argentina LNG, inversión estimada de entre u$s 20.000 millones y u$s 25.000 millones y potenciará las exportaciones de la compañía para trepar hasta los u$s 55.000 millones hacia 2031.

También destacó el efecto del RIGI en el sector, y explicó que luego de la inclusión del upstream en el régimen, comenzaron a pedir que las compañías demuestran sus planes previos a la adhesión y sus planes luego de la inclusión del RIGI, para probar que se incluyen nuevos campos que no hubieran sido desarrollados sin el régimen de incentivo.

También repasó la licitación del AMBA I que buscará ampliar la capacidad de la red de transporte. Para ella, destacó que el objetivo de largo plazo es bajar el costo de la energía: “Está u$s 75 el megawatt por hora, deberíamos bajar a u$s 60 o u$s 50”.

Zonas frías

González defendió la eliminación de las zonas que fueron incluidas en 2021 en el régimen que subsidia el consumo en zonas con bajas temperaturas y su regreso al original, que contempla la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Sin embargo, el énfasis no lo puso en el costo fiscal: “Lo más importante es corregir una aberración, que fue sumar localidad que no son frías, y a toda la zona subsidiar el total de la boleta. Nos ha generado un perjuicio muy grande, los usuarios que no están en zonas frías tienen un cargo de 7,5% en el costo del gas. No tiene sentido que un jubilado de La Matanza subsidie al dueño de un departamento de Mar del Plata”.

“No es tanto el ahorro, lo que queremos es solucionar un problema estructural”, concluyó González.

Subsidios

El aumento estacional de la energía se vio potenciado por el aumento del gas natural licuado, a lo que se sumó una menor hidraulicidad durante el principio del invierno que afectó la producción eléctrica. Esto se tradujo en un aumento del gasto en subsidios.

“Eso hace que, con mayor costo de la energía y habiéndolo transparentado, la reducción de subsidios fue más gradual de la que estimamos originalmente para tratar de cuidar el bolsillo de la gente”, dijo González.

Recordó que se bajó ya un punto de PBI en subsidios a la energía, y que finalmente estiman que se ubicará en 0,55% del PBI el gasto para este año en subsidios.

Hacia adelante, contó que seguirá la reducción del gasto en subsidios. “Esto va a seguir como una conjunción de política energética y de política económica. A qué ritmo queremos bajarlo, ya que dejó de ser el problema que era cuando lo heredamos, que era 1,5 puntos del PBI. En la medida en que el costo de la energía empiece a bajar acabado el invierno, la reducción de subsidios puede acelerarse”, concluyó el funcionario.