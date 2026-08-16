Con vínculos cada vez más estrechos con la Argentina, el empresario Peter Thiel hizo su primera apuesta por Vaca Muerta con una inversión de u$s 76 millones en Vista Energy, la petrolera fundada por Miguel Galuccio y principal exportadora de crudo del país.

El fondo de Thiel compró el 1% del capital de Vista, en un movimiento que se conoció a través de un Form 13F presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Según esa presentación, con fecha de posiciones al 30 de junio y difundida el 14 de agosto, Thiel Macro LLC poseía 1.189.792 ADS de Vista, valuados en unos u$s 76 millones. Es la segunda posición más grande del fondo, detrás de Amazon, y representa el 18% de su cartera bursátil declarada, que suma u$s 418,7 millones en total.

Noticia en desarrollo.-