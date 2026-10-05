Globant presentó MuleSoft AI Pod, un servicio que reduce de meses a semanas la migración de datos y sistemas. La propuesta combina agentes de inteligencia artificial con especialistas en integración para ofrecer conectividad segura mediante APIs. Así, acelera la modernización tecnológica de las organizaciones.

El MuleSoft AI Pod se presenta como una solución vital para empresas que buscan no solo adoptar la inteligencia artificial de manera más fluida, sino también integrar sistemas heredados a la nueva era digital. Este servicio será ofrecido a través de Glob.AI, la iniciativa de Globant dedicada a brindar soluciones nativas de IA. Según la compañía, la ineficiencia y las barreras existentes en los sistemas desconectados no solo retrasan la implementación de nuevas tecnologías, sino que también limitan el potencial de las organizaciones para competir eficazmente en la actualidad.

Un modelo de integración flexible y rápido

Este nuevo modelo de delivery integra agentes de IA especializados junto a expertos humanos, permitiendo que cada proyecto de migración se gestione de manera controlada y eficaz, garantizando así los estándares de seguridad necesarios. “MuleSoft ayuda a establecer la base de conectividad que hace posibles estas iniciativas”, destacó Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant. Él enfatiza que en un entorno donde la velocidad y la seguridad son fundamentales, las empresas necesitan adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado.

MuleSoft AI Pod ofrece distintas configuraciones que se adaptan de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente. Con opciones que permiten gestionar desde seis hasta 24 flujos de integración o APIs por mes, las empresas pueden seleccionar la opción que mejor se ajuste a su carga de trabajo y objetivos estratégicos. Esto no solo optimiza el tiempo de migración, sino que también proporciona una mayor eficiencia en el desarrollo y diseño de soluciones.

Foto: modificada con IA por El Cronista.

Impacto tangible en tiempos de migración

Los primeros resultados informados por Globant muestran hasta un 80% de automatización de tareas manuales, una reducción del 15% al 25% en el time-to-value y los ciclos de entrega, y una mejora del 35% en la eficiencia del diseño y desarrollo de soluciones. El objetivo es acortar migraciones de meses a semanas sin perder controles de seguridad y gobernanza.

El entorno actual de negocios demanda soluciones efectivas que no solo sean efectivas, sino también adaptativas a un ritmo acelerado de cambio. La aceleración hacia la adopción de la IA y la modernización de sistemas legacy son tendencias que están marcando la pauta en el mundo empresarial. MuleSoft AI Pod se posiciona, por lo tanto, como una respuesta directa a las necesidades de transformación digital de las organizaciones, preparándolas para enfrentar el futuro de manera efectiva.

Una solución respaldada por experiencia

Con más de dos décadas de experiencia como partner de Salesforce y un récord de 1.200 proyectos entregados, Globant está bien posicionada para ofrecer MuleSoft AI Pod. El enfoque de la compañía está claramente alineado con las demandas actuales del mercado, donde los clientes buscan no solo rapidez, sino soluciones que aporten valor real y sostenido en el tiempo, reflejando la creciente importancia de la integración digital en la estrategia empresarial.

MuleSoft AI Pod, disponible a través de Glob.AI, ofrece un camino hacia una integración empresarial más ágil y efectiva. A medida que las empresas incorporan la IA a su estrategia central, crece la presión por modernizar los sistemas antiguos. En ese contexto, el servicio adquiere especial relevancia.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.