El RIGI suma inversiones por más de u$s 3.000 millones: cuáles son los nuevos proyectos
El Gobierno aprobó dos nuevos proyectos de inversión que elevaron a 23 el total de iniciativas avaladas por el Comité Evaluador. Mientras 21 ya fueron oficializadas en el Boletín Oficial, otras dos esperan su publicación y llevarán inversiones millonarias a la industria del gas.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.