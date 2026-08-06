El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa ampliando su cartera de proyectos. Con la aprobación de dos nuevas iniciativas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el programa ya reúne 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, que comprometen inversiones por u$s 49.768 millones.

De ese total, 21 proyectos ya fueron oficializados mediante el Boletín Oficial, mientras que otros dos, correspondientes a Pampa Energía y Compañía MEGA, ya recibieron el visto bueno del Gobierno y solo resta su publicación formal.

Las inversiones abarcan diez provincias y se concentran en sectores considerados estratégicos para la economía, como minería, petróleo y gas, energías renovables, infraestructura y siderurgia .

Dónde están las inversiones ya oficializadas

Hasta el momento, las 21 iniciativas publicadas en el Boletín Oficial suman inversiones por u$s 46.708 millones y se distribuyen en diez provincias.

Río Negro

Río Negro concentra los proyectos de mayor magnitud dentro del régimen. En total, suma tres iniciativas por u$s 19.356 millones, que prevén generar 6.433 empleos.

Los proyectos son:

Proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): u$s 2.900 millones.

Proyecto de Licuefacción de Gas Natural: u$s 15.156 millones.

San Matías Pipeline S.A.: u$s 1.300 millones.

San Juan

San Juan reúne cuatro proyectos aprobados por u$s 13.510 millones, que generarán más de 44.600 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Vicuña: u$s 9.737 millones.

Proyecto Los Azules: u$s 2.672 millones.

Proyecto Carbonatos Profundos (DCP): u$s 665 millones.

Ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en Valle de Mina Veladero: u$s 436 millones.

Salta

Salta cuenta con tres proyectos vinculados al desarrollo del litio y los metales preciosos, que suman inversiones por u$s 4.055 millones y crearán 6.333 empleos.

Los proyectos son:

Proyecto Rincón: u$s 2.744 millones.

Diablillos: u$s 764 millones.

Sal de Oro II: u$s 547 millones.

Catamarca

Catamarca concentra cinco proyectos mineros por u$s 2.844 millones, que prevén generar más de 10.600 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Hombre Muerto Oeste (HMW): u$s 292 millones.

Proyecto Fénix Expansión Fase 1B: u$s 531 millones.

Proyecto de la Sucursal Dedicada de Liex S.A.: u$s 710 millones.

Sal de Oro II: u$s 547 millones.

Diablillos: u$s 764

Jujuy

Jujuy suma un proyecto aprobado por u$s 1.241 millones, que generará 1.787 empleos.

Se trata de la ampliación del proyecto Cauchari Olaroz.

Mendoza

Mendoza concentra dos iniciativas por u$s 1.102 millones, con un impacto estimado de 6.684 puestos de trabajo.

Los proyectos son:

Parque Solar El Quemado y Anexos: u$s 211 millones.

PSJ Cobre Mendocino: u$s 891 millones.

Neuquén

Neuquén cuenta con dos proyectos aprobados por u$s 5.822 millones, que generarán 4.222 empleos.

Las inversiones corresponden a:

San Matías Pipeline S.A.: u$s 1.300 millones.

Rincón de Aranda: u$s 4.522 millones.

La Pampa

La provincia suma un proyecto de infraestructura energética por u$s 550 millones, que prevé generar 7.535 empleos.

Se trata de la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno.

Buenos Aires

Buenos Aires reúne dos proyectos aprobados que totalizan u$s 562 millones y generarán 3.965 puestos de trabajo.

Las iniciativas son:

Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa: u$s 286 millones.

Parque Eólico Olavarría: u$s 276 millones.

Santa Fe

Santa Fe concentra un proyecto por u$s 277 millones, que prevé generar 9.700 empleos.

Se trata del Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes.

Los dos nuevos proyectos que aprobó el Gobierno

Además de las 21 iniciativas ya oficializadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador aprobó otros dos proyectos que elevarán a 23 el total de inversiones avaladas por el RIGI.

El primero corresponde a Pampa Energía, que invertirá u$s 2.700 millones para construir una planta de fertilizantes destinada a producir urea granulada, un insumo clave para el sector agropecuario. Según informó el funcionario, la obra generará más de 3.500 puestos de trabajo durante la construcción y tendrá un impacto positivo en las exportaciones superior a u$s 800 millones por año, al agregar valor al gas natural producido en el país.

El segundo proyecto pertenece a Compañía MEGA, que desembolsará u$s 360 millones para ampliar su capacidad de producción de líquidos de gas natural en 1.500 toneladas por día. La inversión busca acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, permitirá generar 800 empleos y aportará exportaciones por aproximadamente u$s 190 millones anuales.

Con estas dos incorporaciones, el RIGI ya alcanza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, con inversiones comprometidas por u$s 49.768 millones.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos:



La planta de fertilizantes de Pampa Energía, que va a demandar una inversión de USD 2.700 millones y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo. Este proyecto de alto… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026

Los proyectos que todavía esperan aprobación

Además de las iniciativas ya aprobadas, el Gobierno mantiene en evaluación 22 proyectos, que en conjunto representan inversiones por u$s 101.241 millones y podrían generar 103.487 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

La cartera incluye: