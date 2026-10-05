Este viernes, el Argentina Week en París fue escenario de un nuevo anuncio de inversión que se beneficiará del RIGI: Pluspetrol confirmó que su proyecto para explotar el bloque Bajo del Choique – La Invernada en la provincia de Neuquén ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El proyecto, presentado junto a la estatal provincia Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la cual se hará cargo del 10% del proyecto, recibió ahora luz verde del Comité Evaluador del régimen.

Esto permitirá acelerar el desarrollo del yacimiento con una inversión de u$s 12.400 millones en un plazo de 25 años, según se anunció en la Embajada Argentina en París.

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